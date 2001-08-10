Южносахалинцам напоминают о мерах поддержки семей бойцов СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу, направленную на всестороннюю поддержку и повышение социальной защищенности семей участников специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска готов оказать консультации по всем вопросам для членов семей бойцов СВО. Телефоны для справок: 8 (4242) 312-710, 300-718, 300-596. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, перерыв с 13.00 до 14.00.
Муниципалитет ведет адресную работу с семьями бойцов по обеспечению их углем и дровами, устройству детей в образовательные учреждения, получению медицинских консультаций, оказанию содействия в установлении связи родственников с бойцами, помощи в оформлении пакета документов на льготную газификацию, юридическому сопровождению.
Один из инструментов реализации политики государства в вопросе поддержки семей бойцов СВО – работа Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданного по указу президента Владимира Путина. Филиал фонда расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, 34, и работает с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, по пятницам - с 9.00 до 17.00. Телефон: 8 (4242) 55-74-10.
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