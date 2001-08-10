Сахалинское предприятие пыталось продать горбушу, не прошедшую санитарную экспертизу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при обороте рыбной продукции ООО «Кливер-Трейд» из города Долинска Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в надзорном ведомстве.

Как установлено в ходе анализа информационной системы «Меркурий», на производственной площадке ООО «Кливер-Трейд» (общество занимается переработкой и реализацией рыбопродукции) оформлен производственный сертификат на партию дальневосточной потрошеной горбуши в количестве 4,2 тонны. Продукция предназначалась для реализации в пищу людям. При этом в систему не внесены данные о прохождении партии ветеринарно-санитарной экспертизы.

Согласно ветеринарному законодательству перед выпуском в оборот обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат морепродукты и рыба, включая рыбу-сырец, пищевая рыбная продукция, предназначенная для переработки и реализации, в том числе на розничном рынке.

Ветеринарно-санитарная экспертиза проводится для определения пригодности продукции для пищевых целей.

24 ноября территориальным управлением Россельхознадзора ООО «Кливер-Трейд» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при обороте рыбной продукции. Обществу необходимо организовать работу по устранению нарушения.

Отметим, что в 2023 году подведомственным Россельхознадзору ФГБУ Сахалинским филиалом «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» проведены исследования 3 631 партии рыбопродукции. В результате в 23 партиях выявлены нарушения установленных нормативов.