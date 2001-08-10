Мэр Южно-Сахалинскан встретился с вице-президентом федерации тенниса России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вице-президент федерации тенниса России Владимир Александрович Лазарев находится с рабочей поездкой в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В областном центре Владимир Лазарев посетил спортивные объекты и, в частности, теннисные корты, которые сейчас активно используются островными спортсменами. К примеру, в Южно-Сахалинске уже на протяжении многих лет проводится Кубок мэра по теннису, ряд других соревнований разного уровня. А в 2021 году город принимал членов сборной команды России по теннису. Здесь они проходили акклиматизацию и готовились принять участие в Олимпийских играх в Токио.
- Я второй раз в Южно-Сахалинске. Впервые побывал два года назад со сборной командой России по теннису. Нам создали все необходимые условия. В итоге на Олимпийских играх мы завоевали одну золотую и две серебряные медали. Победили в общекомандном зачете. И я хотел бы поблагодарить Сергея Александровича за поддержку. Тогда это были летние впечатления, сегодня — зимние. У вас красиво, мягкая погода. Что касается теннисной инфраструктуры, то проделана большая работа. Есть четыре крытых корта со всеми необходимыми помещениями. В парке есть летние корты. На будущий год мы запланировали проведение в Южно-Сахалинске мероприятий Российского теннисного тура, - сказал вице-президент федерации тенниса России Владимир Лазарев.
Сергей Надсадин поблагодарил Владимира Лазарева за участие и заинтересованность в развитии тенниса в Южно-Сахалинске. Мэр отметил, что в областной столице сегодня уделяется внимание разным видам спорта, ведется строительство крупных объектов, в частности, Центра водных видов спорта, есть ледовые арены, спортивные школы и т.д., развивается инфраструктура для занятий физкультурой и спортом для горожан всех возрастных категорий. Такие положительные оценки позволяют позиционировать Южно-Сахалинск как спортивную столицу.
Мероприятия Российского теннисного тура, которые помогают спортсменам зарабатывать необходимые квалификационные очки, планируется провести в сентябре и ноябре-декабре следующего года. Соревнования охватят Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток. В них примут участие теннисисты в том числе из центральных регионов страны.
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