Гололёд у травмпункта в Петропавловске-Камчатском возмутил горожан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Петропавловска-Камчатского возмутил гололёд, образовавшийся возле городского травмпункта. Скользкий участок тротуара протянулся от ТЦ «Посейдон» до самой «Городской поликлиники №1». Он значительно осложнял путь пешеходам, сообщает ТК «41 Регион».

«Пешеходы стараются сберечь голову или не сесть на шпагат, так как под ногами образовался прочный слой льда. Ну а в целом то удобно. Если упал, то до травмпункта рукой подать», - сообщили жители камчатской столицы в социальных сетях.

На возникшую проблему после ее освещения в соцсетях отреагировали представители администрации ПКГО. После того, как они передали информацию о заледенелом участке подрядчику, на место была направлена техника.

Сообщается, что в настоящее время «дорожники» провели работы по очистке тротуара от наледи и посыпке его песком.