Гололёд у травмпункта в Петропавловске-Камчатском возмутил горожан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей Петропавловска-Камчатского возмутил гололёд, образовавшийся возле городского травмпункта. Скользкий участок тротуара протянулся от ТЦ «Посейдон» до самой «Городской поликлиники №1». Он значительно осложнял путь пешеходам, сообщает ТК «41 Регион».
«Пешеходы стараются сберечь голову или не сесть на шпагат, так как под ногами образовался прочный слой льда. Ну а в целом то удобно. Если упал, то до травмпункта рукой подать», - сообщили жители камчатской столицы в социальных сетях.
На возникшую проблему после ее освещения в соцсетях отреагировали представители администрации ПКГО. После того, как они передали информацию о заледенелом участке подрядчику, на место была направлена техника.
Сообщается, что в настоящее время «дорожники» провели работы по очистке тротуара от наледи и посыпке его песком.
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