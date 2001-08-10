В ночное время на расчистку улиц Южно-Сахалинска выйдет более 160 единиц техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы продолжают уборку улично-дорожной сети после снегопада. На участках сегодня работают более 90 единиц техники. После снижения трафика на дорогах - интенсивность работ и количество техники будет увеличено, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сейчас техника и рабочие сосредоточены на основных улицах - пр. Мира, Победы, Комсомольском проспекте, ул. Ленина, Амурской, Сахалинской, Хабаровской, Горького, Комсомольской, Больничной и др. Идет расчистка в разных частях города, в частном секторе, в планировочных районах, сообщил начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Нечепуренко.
Работы продолжатся и в ночное время. К расчистке дорог и тротуаров в дежурном режиме будут привлечены 163 единицы дорожной техники, в том числе самосвалы и погрузчики. Также ориентировочно с 20.00 подрядные организации приступят к активной вывозке снега с разных участков дорог, чтобы максимально расчистить их к утру.
Специалисты продолжают контрольные объезды по участкам, следят за работой подрядных организаций. Сегодня утром выявлен ряд замечаний. За несвоевременную расчистку дорог подрядчики понесут наказания, выписаны предписания, оставлены акты. За несвоевременную расчистку подрядчики будут привлечены к ответственности.
Работы на постоянном контроле администрации города.
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