Во Владивостоке родился малыш весом больше 5 кг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Малыш-гигант родился во Владивостоке в минувший понедельник. Медики в роддоме № 3 помогли появиться на свет мальчику, чей вес превышает 5 килограммов, сообщает Приморье 24 со ссылкой на Минздрав Приморья

«Мальчик появился на свет в результате «кесарева сечения». Операция прошла успешно, роженица чувствует себя превосходно», - рассказали медики.

Итоговый вес малыша составил 5120 гр, а рост - 60 см. Подобные параметры соответствуют 1,5 месяцам развития ребенка.

«Я очень рада, что выбрала этот роддом, все прошло на высшем уровне, начиная от теплого приема и заканчивая самим процессом родовспоможения, - поделилась эмоциями мама богатыря Марина. - Огромное спасибо всем врачам за сыночка!»

Медицинский персонал отметил, что такой крупный младенец редкость даже для больших родильных центров. Врачи рассказали, что малыш и его мама чувствуют себя хорошо и находятся под надежным медицинским наблюдением.

«Мы рады, что операция прошла успешно, - рассказала главный врач медучреждения Светлана Сагайдачная. - Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Мы желаем им здоровья и благополучия. Наш роддом гордится тем, что помогает молодым семьям и обеспечивает качественный уход за новорожденными. Благодарим всем наших пациентов за доверие и выбор нашего роддома!»

Кстати, мама малыша-крепыша приехала из Хасанского района пгт. Славянка во Владивосток. Рожденный мальчик — стал вторым ребенком в семье. Дома родных ждет отец семейства и доченька. Уже в скором времени мальчик с мамой отправятся домой.