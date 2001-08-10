Сахалинские власти взяли на контроль подготовку управляющих компаний к зимнему периоду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Совещание по вопросам готовности управляющих компаний к зимнему содержанию дворов провели губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин. На встречу пришли не все руководители предприятий. Позже выяснилось, что среди нескольких отсутствующих обслуживающих организаций почти все недостаточно подготовлены к зиме.
Совещание провели на территории завода имени Федотова, который отвечает за расчистку дорог и проездов в областном центре. Предприятие заключило все контракты с подрядчиками, техника подготовлена к зиме. Соли и других материалов, необходимых для обработки дорог и тротуаров, заготовлено более 6 тысяч тонн – по опыту прошлых лет этого количества должно хватить до наступления следующего теплого сезона.
– Так же, как и предприятие, отвечающее за расчистку дорог и проездов от снега, к зиме должны быть готовы все управляющие компании. В прошлом году особое внимание было уделено вопросам обеспечения малыми снегоуборщиками и подготовке работников. И областные власти, и мэрия оказывали всяческую поддержку в приобретении техники и обучении сотрудников. Времени было достаточно, чтобы подготовиться к зимнему сезону. Обращаю особое внимание всех руководителей управляющих компаний – качественная расчистка дворов – это ваша обязанность, а не жест доброй воли, жильцы платят вам деньги, и вы должны оказывать им услугу должного качества. Если кто-то не справится с работой, будет не только отстранен, но и попадет в поле зрения прокуратуры. Покрывать ваши недоработки мы никому не позволим, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
По рекомендации администрации Южно-Сахалинска большая часть организаций приобрела средства малой механизации: шнекороторы, разбрасыватели пескосоляной смеси. Кроме того, муниципалитет закупил около 150 единиц средств малой механизации. Они находятся на балансе МУП «ЖЭУ-10». По заявкам УК техника предоставляется в долгосрочную аренду на весь зимний период, либо на время прохождения циклонов.
– Зимой улицы Южно-Сахалинска чистятся достаточно качественно, но по дворам замечания еще остаются. Поэтому в новом году требования к УК по расчистке территорий, находящихся в их ведении, будут жесткими. Договорились, что, если нужна помощь, не хватает техники - будем решать эти вопросы совместно. Расчистка дворов, пешеходных дорожек и к местам складирования мусора должна производиться качественно и в срок, – отметил Сергей Надсадин.
Так, большинство управляющих организаций подтвердили, что они полностью готовы к зиме: некоторые компании уже приобрели собственную технику, остальные заключили договоры аренды.
– У нас 2 единицы крупногабаритной техники своих и 10 малых снегоуборщиков. В случае сильной метели будем обращаться дополнительно к подрядчикам, – рассказал руководитель одной из управляющих компаний.
Всего в муниципалитете действуют 90 организаций: УК, жилищные кооперативы, товарищества собственников жилья. Среди них — 25 — крупные организации. Эти УК находятся в постоянном контакте с администрацией Южно-Сахалинска, так как на их долю управления приходится около 85 процентов всего жилищного фонда. При нарушениях УК по содержанию общего имущества и придомовой территории жители могут обратиться в ГЖИ или в диспетчерскую департамента городского хозяйства: 300-475 (доб. 1-5). Также жалобы и вопросы можно оставлять в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска.
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