Тихоокеанское
информационное агентство
16 Ноября 2023
Сейчас 17:53
89,46|97,13|66,91
Сильный дождь 18 ноября ожидается в Южно-Сахалинске
09:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Китайцы открыли сезон зимнего плавания напротив Благовещенска

Китайцы открыли сезон зимнего плавания напротив Благовещенска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В китайском Хэйхэ, что расположен на противоположном от Благовещенска берегу Амура, открыл сезон клуб зимнего плавания «Черный дракон». Об этом сообщает ИА «Порт Амур», ссылаясь на телеграм-канал «Амур-Китай».

Члены клуба соорудили «бассейн» на реке Амур. Несмотря на то, что пришлось пробивать довольно толстый слой льда, это нисколько не охладило энтузиазм пловцов, отмечает «Амур-Китай».

Любители зимних купаний Хэйхэ ежегодно начинают сезон приблизительно в начале зимы и заканчивают 1 мая.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?