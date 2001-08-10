Китайцы открыли сезон зимнего плавания напротив Благовещенска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В китайском Хэйхэ, что расположен на противоположном от Благовещенска берегу Амура, открыл сезон клуб зимнего плавания «Черный дракон». Об этом сообщает ИА «Порт Амур», ссылаясь на телеграм-канал «Амур-Китай».

Члены клуба соорудили «бассейн» на реке Амур. Несмотря на то, что пришлось пробивать довольно толстый слой льда, это нисколько не охладило энтузиазм пловцов, отмечает «Амур-Китай».

Любители зимних купаний Хэйхэ ежегодно начинают сезон приблизительно в начале зимы и заканчивают 1 мая.