17:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В департаменте продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка сообщает о проведении горячей телефонной линии по вопросу о преимуществах получения муниципальной услуги «Выдача разрешений на организацию ярмарок» в электронном виде.
Звонки от горожан будут приниматься 16 ноября с 10.00 до 13.00 по телефону: 300-736 (доб. 2,6).
Добавим, что в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, кабинет №411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.
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Новости общества Сахалина и Курил
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