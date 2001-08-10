Валерий Лимаренко потребовал навести порядок в вопросе своевременного обеспечения жителей лекарствами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Медицина стала основной темой встречи губернатора с жителями Долинского района. Люди рассказали главе региона о проблемах в получении инсулина и других льготных препаратов. Валерий Лимаренко поручил провести служебное расследование и в кратчайшие сроки обеспечить пациентов жизненно важными лекарствами, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Пенсионерка из Долинска пожаловалась на нестабильную ситуацию с инсулином в течение всего года.

– В сентябре его просто не было в продаже. Приходилось покупать в Южно-Сахалинске за свои деньги, – поделилась Надежда Петровна.

Несколько сахалинцев в зале, которые также страдают сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями, поддержали женщину. Другой житель Долинска рассказал, что для него не могут найти в государственной аптеке дорогое лекарство, выписанное кардиологом. Глава региона поставил задачу – решить вопрос за час, и к концу встречи необходимый препарат был доставлен.

Губернатор подчеркнул: если пациент не может получить лекарство, нужно сообщить об этом своему медицинскому администратору, или «проводнику здоровья». Помощник имеет возможность напрямую обратиться к главврачу ЦРБ или в региональный минздрав, чтобы оперативно найти необходимое.

– Если лекарства нет в государственной аптеке – нужно искать в частной. У нас на уровне области действует закон, который позволяет возместить такие расходы. Если и в частной аптеке препарата нет, то следует обратиться к нашему медицинскому представителю в Москве. Авиадоставкой препарат прибудет на Сахалин. Поэтому я утверждаю, что в течение суток можно найти любой препарат, который имеется в стране. Это правило обеспечено финансово, процесс выстроен. Если люди не делают работу добросовестно, это служебное преступление, которое должно получить соответствующую оценку, – сказал Валерий Лимаренко.

Жители Долинска поделились также, что через сервис «Госуслуги» не могут записаться на прием к терапевту. Во время встречи с губернатором по телефону 1-300 пациентам удалось отложить талоны на следующий день.

Учитель школы №1 попросила помощи в лечении мужа. Ему необходима операция по замене сустава. Глава региона дал поручение – оперативно рассмотреть эту ситуацию и, если нет медицинских противопоказаний, провести хирургическое вмешательство до конца этого года.

В ходе встречи также стало известно, что в Долинске появится новая поликлиника. В следующем году должны подписать концессионное соглашение и начать строительство. Сдать современный медицинский объект планируется в 2025-ом.

Кроме медицинских вопросов, людей интересовали ремонт дорог, газификация, развитие коммунальной инфраструктуры. Как рассказал глава района Александр Тугарев, в следующем году планируется завершить капремонт улицы Ленина в Долинске, заасфальтировать Вилкова в направлении «Теплой долины» и реконструировать проспект Победы – на участке от Комсомольской до Березовой. Работы запланированы и в селах: на Железнодорожной в Углезаводске, Ленина и Совхозной в Соколе, Зеленой и Речной в Советском, Набережной в Стародубском, Школьной во Взморье.

Жители юго-восточной части города, где выделены участки под индивидуальные жилые дома, поинтересовались, когда к ним придет газ. На встрече с главой региона стало известно, что в 2024-2025 годах долинцы смогут догазифицировать свои частные дома. На сегодня в райцентре к частному сектору проложено 13 км газопровода и 6 км – в Покровке и Сосновке. Ведутся работы в Соколе и Углезаводске. В последующие два года экологически чистое топливо должно прийти также в Быков, Стародубское, Советское и Взморье.

Валерий Лимаренко помог решить и ряд частных вопросов сахалинцев. К губернатору перед встречей с жителями обратился инструктор по военно-спортивной подготовке Александр. Он поделился, что в феврале вернулся из зоны проведения специальной военной операции и с тех пор не может получить удостоверение ветерана боевых действий. После вмешательства главы региона вопрос был сразу же решен. Под аплодисменты всех собравшихся в зале мужчине вручили заветный документ.

Отметим, общение губернатора с жителями Долинского района длилось 2,5 часа. За это время Валерий Лимаренко успел ответить на три десятка вопросов. По всем даны соответствующие поручения и установлены конкретные сроки исполнения.