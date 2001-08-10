Юбилейные "Крылья Сахалина" станут частью проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Десятый фестиваль авиации и музыки "Крылья Сахалина" пройдет в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024". Этот форум уже шестой год подряд становится главным мероприятием по поддержке технологических и социальных проектов, запуску новых инициатив и развитию промышленности, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- В этом году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко мы возродили легендарный фестиваль "Крылья Сахалина". Чтобы следующее юбилейное событие стало еще более ярким и зрелищным, мы начали работу уже в августе. Сейчас ведутся переговоры с известными рок-коллективами страны, ряд из них подтвердили свое участие. Технические шоу фестиваля станут более разнообразными и зрелищными. Авиационную часть представят различные беспилотные летательные аппараты, произведенные на Сахалине, - рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.
Фестиваль авиации, музыки и спорта Крылья Сахалина пройдет на аэродроме Пушистый 19, 20, 21 июля 2024 года. Оргкомитет обещает, что фестиваль станет самым масштабным и зрелищным за всю историю мероприятия.
Впервые масштабное мероприятие прошло на территории аэродрома "Старорусское" в 2011 году, а позже сменило место дислокации на аэродром Пушистый Корсаковского района. Фестиваль является крупнейшим на территории Дальнего Востока и собирает более 50 тысяч зрителей.
В разные годы для гостей фестиваля выступали "Ария", "Алиса", "Мельница", "Анимация", "Сегодня ночью", "Крематорий", "Чайф", "Ума Турман", "Чиж", Найк Борзов, музыкальные коллективы из соседних регионов, Японии и местные команды. Количество участников фестиваля превысило 3000 человек.
Напомним, соглашение о проведении на территории Сахалинской области ежегодного проектно-образовательного интенсива в формате "Архипелаг 2024" заключено в ходе Международной выставки-форума "Россия". Подписи под документом поставили губернатор Валерий Лимаренко и специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.
"Архипелаг 2024" - проектно-образовательный интенсив, в рамках которого организована совместная деятельность технологических стартапов, научных учреждений, вузов, бизнеса и органов власти. Они демонстрируют свои идеи, проекты, разработки и решения, обмениваются опытом, а также ищут инвесторов и партнёров по бизнесу.
Организаторы - правительство Сахалинской области и "Платформа Национальной технологической инициативы", Университет 2035 и Фонд поддержки проектов НТИ. Темы мероприятия - развитие авиационных и морских беспилотников, рынка беспилотных авиационных систем (БАС), а также управление регионом на основе искусственного интеллекта, новая энергетика - водородные технологии.
Планируется, что интенсив "Архипелаг 2024" пройдет на Сахалине на двух площадках - в Южно-Сахалинске и на аэродроме "Пушистый" в Корсаковском районе. Кульминацией его работы на аэродроме "Пушистый" и станет фестиваль "Крылья Сахалина".
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