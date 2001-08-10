Новая школа искусств в планировочном районе Южно-Сахалинска будет сдана в августе 2024 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в рамках инспекционного выезда в Луговое мэр Сергей Надсадин посетил площадку строящегося объекта. Школа возводится при финансовой поддержке регионального бюджета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
О ходе строительства главе города доложили представители подрядной организации. В настоящий момент выполняются работы по устройству инженерных сетей, вентиляции, электроснабжения. Также ведется установка пожарно-охранной сигнализации. В зимний период запланированы отделочные работы, а также монтаж внутренних перегородок. Весной начнется благоустройство прилегающей территории. По словам главного инженера подрядной организации ООО "Остов" Владимира Гвона, все работы идут в графике.
Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что школа искусств - знаковый объект для Лугового и всего областного центра. Ход работ находится на особом контроле заказчика - управления капитального строительства, так как в холодное время года подрядной организации предстоит выполнить значительный объем мероприятий.
Вместе с тем Сергей Надсадин акцентировал особое внимание на вопросах благоустройства прилегающей территории. Школа расположена в центре крупного жилого микрорайона, поэтому летом здесь проведут ремонт близлежащих дворов.
Также с северной стороны строящегося объекта находится временно пустующая площадка. По поручению мэра на этом месте появится сквер, где будут проводить время воспитанники школы искусств. Эскизные решения будущего общественного пространства были представлены специалистами структурных подразделений администрации города.
- Безусловно, все наши усилия совместно с правительством Сахалинской области, губернатором Валерием Лимаренко, нацелены на сохранение темпов по обустройству комфортной городской среды в Южно-Сахалинске. Это те задачи, которые нам ставит наш лидер - президент страны Владимир Путин, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Напомним, по проекту четырехэтажное здание школы рассчитано на 230 человек. Общая площадь объекта составит 2351 м2. Кроме учебных классов в здании предусмотрены актовый зал на 135 мест, библиотека, мастерские и помещения для творческих занятий.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 06:15 Сегодня Преимущества и особенности газосиликатных блоков
- 06:22 Сегодня КНР и РФ начали активную совместную работу в области цифровой трансформации электроэнергетики
- 06:17 Сегодня Volkswagen Tayron: новый уровень комфорта и производительности
09:26 Сегодня Тымовские пожарные ликвидировали пожар в селе Ясное
17:19 10 Ноября В Сахалинской области отремонтируют 41 двор в рамках проекта "1000 дворов"
09:46 10 Ноября Бывшего главврача Холмской ЦРБ будут судить за то, что купил для нужд больницы разваливающееся здание
- 16:02 10 Ноября Валерий Лимаренко встретится с жителями Долинского района
17:31 10 Ноября В районные больницы на Сахалине поступили новые машины скорой помощи
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня 16 ноября в Южно-Сахалинске будет вестись ямочный ремонт улиц на пяти улицах
- 10:48 Вчера Зеленые насаждения Южно-Сахалинска готовят к зиме
- 14:35 14 Ноября Историк Николай Вишневский встретится с сахалинцами
- 10:41 14 Ноября Сахалинская гимнастка стала призёром "Надежд России"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?