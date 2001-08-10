Новая школа искусств в планировочном районе Южно-Сахалинска будет сдана в августе 2024 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в рамках инспекционного выезда в Луговое мэр Сергей Надсадин посетил площадку строящегося объекта. Школа возводится при финансовой поддержке регионального бюджета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

О ходе строительства главе города доложили представители подрядной организации. В настоящий момент выполняются работы по устройству инженерных сетей, вентиляции, электроснабжения. Также ведется установка пожарно-охранной сигнализации. В зимний период запланированы отделочные работы, а также монтаж внутренних перегородок. Весной начнется благоустройство прилегающей территории. По словам главного инженера подрядной организации ООО "Остов" Владимира Гвона, все работы идут в графике.

Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что школа искусств - знаковый объект для Лугового и всего областного центра. Ход работ находится на особом контроле заказчика - управления капитального строительства, так как в холодное время года подрядной организации предстоит выполнить значительный объем мероприятий.

Вместе с тем Сергей Надсадин акцентировал особое внимание на вопросах благоустройства прилегающей территории. Школа расположена в центре крупного жилого микрорайона, поэтому летом здесь проведут ремонт близлежащих дворов.

Также с северной стороны строящегося объекта находится временно пустующая площадка. По поручению мэра на этом месте появится сквер, где будут проводить время воспитанники школы искусств. Эскизные решения будущего общественного пространства были представлены специалистами структурных подразделений администрации города.

- Безусловно, все наши усилия совместно с правительством Сахалинской области, губернатором Валерием Лимаренко, нацелены на сохранение темпов по обустройству комфортной городской среды в Южно-Сахалинске. Это те задачи, которые нам ставит наш лидер - президент страны Владимир Путин, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Напомним, по проекту четырехэтажное здание школы рассчитано на 230 человек. Общая площадь объекта составит 2351 м2. Кроме учебных классов в здании предусмотрены актовый зал на 135 мест, библиотека, мастерские и помещения для творческих занятий.