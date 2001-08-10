Жителей Южно-Сахалинска приглашают написать географический диктант

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 ноября состоится IX Международная просветительская акция Русского географического общества – «Географический диктант». Акция проводится ежегодно с 2015 года с целью популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России. За восемь лет ее участниками стали более 3 миллионов человек. В 2022 году Акция состоялась на всех континентах, включая Антарктиду, а также на Международной космической станции, рассказали ТИА "Острова" в краеведческом музее.

Диктант также выполняет важные общественные задачи:

– мотивирует различные слои населения к изучению географии родной страны, знание которой является неотъемлемой составляющей образованного человека;

– повышает интерес к России и распространяет достоверную информации о ней за рубежом;

– предоставляет возможность жителям России и зарубежных стран принять участие в интеллектуальном соревновании по географии и узнать свой результат;

– привлекает внимание средств массовой информации к вопросу популяризации географии.

Краеведческий музей приглашает всех желающих принять участие в написании Диктанта в его стенах по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 29. Мероприятие состоится в лекционном зале и экспозиционном зале «История геологического развития Сахалина и Курильских островов».

Распорядок работы площадки 19 ноября:

11:00 – начало работы площадки;

11:00-12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта;

12:00-12:15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания Диктанта;

12:15-13:00 – написание Диктанта;

13:00-13:10 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;

13:10–13:30 – выдача сертификатов;

13:30-13:40 – сбор на обзорную экскурсию по экспозиции музея;

13:40-15:00 – обзорная экскурсия по экспозиции музея;

15:00 – закрытие площадки.

Вход свободный. Однако обращаем Ваше внимание, что количество мест ограничено. Желающим принять участие в мероприятии необходимо заполнить электронную форму заявки: или лично посетить музей в день проведения диктанта.

Время написания Диктанта – 45 мин.

Доступно для лиц с ОВЗ (нарушение зрения/слуха).

Сайт Диктанта.

Справки по телефону: 72-87-99.