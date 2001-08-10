Ярмарки в Южно-Сахалинске больше не будут проводить у Дома торговли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для проведения полюбившихся горожанам мероприятий будут задействованы другие ярмарочные пространства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
До 20 ноября в Южно-Сахалинске прекратит свою работу ярмарочная площадка у Дома торговли. Территория, на которой сейчас располагается ярмарка, будет отдана под комплексное развитие. Как сообщили в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, ситуация не приведет к дефициту мест в городе для торгующих организаций. В областной столице действуют еще восемь ярмарочных площадок.
- Это около трехсот мест для размещения: у торгового центра "Новость", за магазином "Техник", у торгового центра "Фаворит" и других объектах. Практически 100 мест в городе мы бесплатно предоставляем садоводам и огородникам. Для проведения тематических ярмарок, к примеру, Дня торговли или Дня рыбака, мы планируем задействовать также площадь Ленина в Южно-Сахалинске, - рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.
Что касается стилизованных домиков, которые были главной достопримечательностью ярмарочной площадки у Дома торговли, то они будут перемещены в городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Их планируют задействовать под проведение мастер-классов на различных массовых мероприятиях.
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