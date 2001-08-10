Аэровокзал "Южно-Сахалинск" повысил уровень обслуживания пассажиров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 ноября в стерильной зоне терминала открылся новый бизнес-зал. Воспользоваться его услугами могут пассажиры с категорией билетов бизнес, участники программ лояльности, а также другие гости аэровокзала за дополнительную плату, рассказали ТИА "Острова" в аэропорте.
Площадь нового бизнес-зала авиагавани Южно-Сахалинска составляет 492 квадратных метра. Территория оборудована всем необходимым для комфортного ожидания рейса.
В уютной лаунж-зоне расположены индивидуальные кресла и диванные группы, рассчитанные на пассажиров, которые путешествуют с семьёй, коллегами или друзьями. Для малышей и их родителей здесь обустроили детскую комнату с мягкой мебелью, игрушками и отдельным санузлом. Те, кто отправляется в путешествие по работе, могут воспользоваться коворкингом и переговорной комнатой.
Любой пассажир может воспользоваться бесплатным интернетом, расслабиться за просмотром спутникового телевидения или чтения прессы и книг. В душевой комнате агенты бизнес-зала предоставляют индивидуальные гигиенические наборы. На фуршетной линии доступны закуски, горячее, десерты и напитки.
В дополнение к высокотехнологичному оборудованию и безупречному сервису – современное оформление помещений. Выполнено оно в минималистическом стиле. Акцент сделан на природной красоте региона.
На территории бизнес-зала действует безбарьерная среда, чтобы маломобильные пассажиры могли по нему свободно перемещаться. Расположено пространство на третьем этаже зоны ожидания вылета, в правом крыле.
«В нашем аэровокзале мы создаём такие условия, чтобы удовлетворить потребности каждого. Первоклассный сервис и гостеприимство в терминале переплетаются с лучшими технологиями. Благодаря этому в новом бизнес-зале мы готовы предоставлять услуги на высшем уровне», – отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Чтобы воспользоваться услугами бизнес-зала, необходимо обратиться к агентам на ресепшн.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 06:15 Сегодня Преимущества и особенности газосиликатных блоков
- 06:22 Сегодня КНР и РФ начали активную совместную работу в области цифровой трансформации электроэнергетики
- 06:17 Сегодня Volkswagen Tayron: новый уровень комфорта и производительности
09:26 Сегодня Тымовские пожарные ликвидировали пожар в селе Ясное
17:19 10 Ноября В Сахалинской области отремонтируют 41 двор в рамках проекта "1000 дворов"
09:46 10 Ноября Бывшего главврача Холмской ЦРБ будут судить за то, что купил для нужд больницы разваливающееся здание
- 16:02 10 Ноября Валерий Лимаренко встретится с жителями Долинского района
17:31 10 Ноября В районные больницы на Сахалине поступили новые машины скорой помощи
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня 16 ноября в Южно-Сахалинске будет вестись ямочный ремонт улиц на пяти улицах
- 10:48 Вчера Зеленые насаждения Южно-Сахалинска готовят к зиме
- 14:35 14 Ноября Историк Николай Вишневский встретится с сахалинцами
- 10:41 14 Ноября Сахалинская гимнастка стала призёром "Надежд России"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?