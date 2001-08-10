Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 ноября в стерильной зоне терминала открылся новый бизнес-зал. Воспользоваться его услугами могут пассажиры с категорией билетов бизнес, участники программ лояльности, а также другие гости аэровокзала за дополнительную плату, рассказали ТИА "Острова" в аэропорте.

Площадь нового бизнес-зала авиагавани Южно-Сахалинска составляет 492 квадратных метра. Территория оборудована всем необходимым для комфортного ожидания рейса.

В уютной лаунж-зоне расположены индивидуальные кресла и диванные группы, рассчитанные на пассажиров, которые путешествуют с семьёй, коллегами или друзьями. Для малышей и их родителей здесь обустроили детскую комнату с мягкой мебелью, игрушками и отдельным санузлом. Те, кто отправляется в путешествие по работе, могут воспользоваться коворкингом и переговорной комнатой.

Любой пассажир может воспользоваться бесплатным интернетом, расслабиться за просмотром спутникового телевидения или чтения прессы и книг. В душевой комнате агенты бизнес-зала предоставляют индивидуальные гигиенические наборы. На фуршетной линии доступны закуски, горячее, десерты и напитки.

В дополнение к высокотехнологичному оборудованию и безупречному сервису – современное оформление помещений. Выполнено оно в минималистическом стиле. Акцент сделан на природной красоте региона.

На территории бизнес-зала действует безбарьерная среда, чтобы маломобильные пассажиры могли по нему свободно перемещаться. Расположено пространство на третьем этаже зоны ожидания вылета, в правом крыле.

«В нашем аэровокзале мы создаём такие условия, чтобы удовлетворить потребности каждого. Первоклассный сервис и гостеприимство в терминале переплетаются с лучшими технологиями. Благодаря этому в новом бизнес-зале мы готовы предоставлять услуги на высшем уровне», – отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Чтобы воспользоваться услугами бизнес-зала, необходимо обратиться к агентам на ресепшн.