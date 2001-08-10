В Сахалинском министерстве образования подвели итоги пятилетней программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние пять лет на Сахалине и Курилах возвели более 20 объектов образования. Это школы, дополнительные корпуса для них и детские сады. До конца года построят еще одну школу в селе Головнино. Масштабная работа по улучшению доступности образования ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина.

– Модернизация образовательных объектов дает возможность нашим детям получать знания в современных условиях, развиваться творчески, пробовать себя в IT-технологиях, – отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

За последние пять лет в городах и селах области построили 10 школ. Новые учебные заведения распахнули двери в Долинске, Корсакове, Макарове и Курильске, а также в поселках городского типа Смирных, Шахтерске, в селах Дальнее и Рейдово.

Современная школа на 300 мест открылась 1 сентября в Ногликах. В заведении оборудовали специализированные учебные классы, библиотеку, спортивный и актовый залы, предусмотрели блок для начальной школы, а также кабинеты для изучения языков и искусства коренных народов Севера.

– Мы долго ждали этого события. Войти в такую красивую, просторную школу – это счастье. Наконец решилась проблема со второй сменой, теперь ребята учатся в одну. Благодаря этому дополнительное образование стало доступнее, – подчеркнула директор школы №2 Ольга Ратканова.

– Школа большая и комфортная. Есть свой спортивный зал. Актовый зал прекрасный, шикарная сцена, приятно посещать школьные мероприятия. Сама комплектация школы очень современная, – рассказала мама ученика Оксана Нестерова.

В планировочном районе Луговое заработала школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный объект рассчитан на обучение 260 юных сахалинцев.

Также в Южно-Сахалинске построены 4 дополнительных здания к школам: в гимназиях №3 и №1, школах №6 и №26. Создано 1850 дополнительных мест.

Школы-детские сады начали свою работу в селах Тунгор и Кировское. Они рассчитаны на 90 и 295 мест соответственно. Построены пять детских садов на восемьсот мест в селах Ильинское, Дальнее, Новое, Троицкое и Новотроицкое.

В современном детском саду «Бусинка» в Дальнем предусмотрели бассейн, зал для занятий музыкой, спортзал, кабинет психолога, а также раздевалки с сушильными шкафами для вещей. Каждая группа оснащена мультимедийной системой, в кабинетах логопеда и психолога установлены интерактивные доски. Особое внимание уделено творческому и спортивному развитию воспитанников.

– У нас есть различные дополнительные направления. Робототехника, детский фитнес, мини-футбол, спортивная борьба, плаванье, хореография. Секции ведут профессионалы, члены союза художников, мастера спорта РФ. Деткам все секции очень нравятся, – отметила заведующий детским садом «Бусинка» Людмила Гилевич.

– Мой сын ходит в этот садик с 2020 года. Он попал в билингвальную группу – сейчас он знает много английских слов, поет песни на английском и понимает, что ему говорят. В нашей группе насыщенная программа – дети лепят, рисуют, изучают много нового. Часто приезжают театры, ребят возят на мероприятия. Еще нравится, что много дополнительных секций, тематических праздников. Видно, что с детьми действительно занимаются, – рассказала мама воспитанника Олеся Львова.

Благодаря строительству образовательных учреждений на островах доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет обеспечена на 100 процентов. Фактически это означает, что для каждого ребенка минобр гарантирует наличие места в детском саду или школе.

Кроме того, за два года реализации президентской программы «Модернизация школьных систем образования» проведен капремонт в 27 школах Сахалинской области. В 155 образовательных учреждениях обновлена мебель, оборудование, спортивный инвентарь, классы оснастили современной техникой для занятий учебной и дополнительной деятельностью. В учреждениях среднего профессионального образования создано 26 современных мастерских, еще 16 откроют в следующем году.

В 2024 году запланировано открытие регионального центра по модели Сириус и создание более 3 тысяч мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ, в Луговом в СОШ №30 строительство дополнительного здания на 550 мест.

До конца 2024 года завершат строительство двух детсадов на 110 мест в селах Крабозаводское и Китовое, а также в ЖК «Горизонт» двух детских садов на 240 мест и общеобразовательной школы на 550 мест.