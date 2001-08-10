На Сахалине и Курилах за пять лет построили 21 образовательный объект
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах за последние пять лет возвели 21 образовательное учреждение. Все здания отвечают современным требованиям и учитывают, прежде всего, на потребности детей и педагогов. По поручению президента Владимира Путина в школах созданы все условия для раскрытия талантов учеников, а при проведении модернизации учреждений в процесс вовлекают и школьников.
Школы
С 2019 года на островах появилось десять школ. Их возвели не только в райцентрах, но и в отдаленных населенных пунктах таких, как село Рейдово на Итурупе.
Глава региона Валерий Лимаренко поставил задачу построить в каждом районе области современные школы и обеспечить комфортные условия для подрастающего поколения.
В 2022 году свои двери открыла школа на три сотни мест в Ногликах. Там появились специализированные учебные классы, и даже кабинеты для изучения культуры и языков коренных народов севера. Отдельно оборудован блок начальной школы. Во всех классах разместили интерактивные панели.
По словам директора образовательного учреждения Ольги Раткановой, строительство новой школы помогло убрать вторую смену. В таком здании приятно находиться и ученикам, и педагогам.
Ещё одно учебное заведение, которое открыли в этом году, находится в планировочном районе Луговое. Школа предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она вмешает в себя 260 учащихся. В здании есть все для комфортного обучения. Оборудованы комнаты монтессори и помещение для тихого часа.
В облцентре власти осуществили расширение уже имеющихся школ за счет дополнительных зданий. Такие пристройки появились в гимназиях № 3, № 1 и школах № 6 и № 26. Это позволило создать более 1850 мест.
Ещё две школы-детских сада на 90 и 295 мест открыли в селах Тунгор и Кировское.
Большое внимание уделялось и проведению капитального ремонта образовательных учреждений. Такие работы осуществили в 27 школах области. Кроме того, в 155 учебных заведениях закупили новую мебель, оборудование, технику и многое другое.
В учреждениях среднего профобразования сделали 26 мастерских, ещё 16 будут запущены в 2024 году.
Как отметила министр образования региона Анастасия Киктева, в новых условиях дети не только смогут раскрыть свой потенциал, но и будут получать удовольствие от учебного процесса.
Также в 2024 году откроется областной центр по модели «Сириус». В островном регионе создадут более трех тысяч мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ. В Луговом в СОШ № 30 построят новое здание ещё на 550 мест.
Детсады
В регионе не забывают и про дошколят. За пять последних лет в регионе возвели пять детсадов для 800 воспитанников. При строительстве учитываются все потребности маленьких сахалинцев и курильчан.
В новом детсаду в Дальнем для малышей сделали бассейн, музыкальный и спортзалы и многое другое. В группах есть мультимедийные системы, а в кабинетах логопеда и психолога оборудованы интерактивные доски.
Среди допзанятий для дошколят есть робототехника, фитнес, мини-футбол и множество других развивающих активностей.
Мама одного из воспитанников поделилась, что ее сын попал в билингвальную группу в 2020 году и теперь знает много английских слов, а также понимает, что ему говорят.
Таким образом, властям региона удалось обеспечить стопроцентную доступность образования для детей от двух месяцев до 8 лет.
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