Участницы движения "Сахалин. Шьем для наших" изготовили для бойцов СВО более 5000 единиц экипировки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии зимы участницы всероссийского волонтерского движения занимаются пошивом утепленной одежды для бойцов СВО, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В помещении, которое было предоставлено инициативным горожанкам администрацией Южно-Сахалинска, осуществляется раскрой и упаковка экипировки. В швейной мастерской изготавливаются толстовки, снуды, балаклавы, шапки, а также нижнее белье и специализированная одежда для бойцов, находящихся на лечении в госпитале.
- В октябре нашему волонтерскому объединению исполнился год. За это время силами участниц движения «Сахалин. Шьем для наших» было изготовлено более 5000 изделий, которые мы отправили нашим бойцам. Сейчас наступает холодное время года, поэтому к нам поступает много запросов на пошив теплых вещей. Как только мы изготавливаем необходимый комплект, то сразу же отправляем экипировку адресатам, - рассказала представитель движения «Сахалин. Шьем для наших» Вероника Мананкова.
По словам Вероники Мананковой, волонтерская организация широко известна не только в областном центре. Просьбы об изготовлении тех или иных изделий поступают из разных городов региона, а также напрямую от бойцов, находящихся в зоне СВО. Только с августа по ноябрь девушки сшили более 600 единиц утепленной одежды.
Сейчас в мастерской изготавливают толстовки двух видов - обычные и усиленные. Как отмечают девушки, в их работе очень важна обратная связь. Благодаря советам бойцов южносахалинки усовершенствовали конструкцию изделия: удлинили низ, укрепили швы на локтях и плечах, установили молнии в карманы.
Движение «Шьем для наших. Сахалин» - это большая команда единомышленников. К пошиву экипировки для бойцов присоединяются также жительницы других городов региона. Информация о деятельности горожанок размещена в тематической группе в телеграм-канале "Сахалин. Шьем для наших", в которой также есть наглядные видеоуроки.
Южносахалинка Ольга Ахременко, узнав о работе организации в областном центре, предложила свою помощь в упаковке и доставке изделий, но под руководством волонтеров научилась шить, и теперь принимает участие в изготовлении экипировки. Девушка добавляет, что первым ее изделием как раз стала утепленная толстовка.
- Для толстовок мы используем плотный, качественный флис. Они достаточно теплые, уютные. В них должно быть хорошо и комфортно. А еще они сшиты с любовью, надеждой, верой. Думаю, этим хоть немного мы можем им помочь, - рассказала участница движения Ольга Ахременко.
Содействие активисткам движения оказывает администрация города по поручению мэра Сергея Надсадина. Также деятельность инициативных южносахалинкок поддержана региональным и местным отделением партии «Единая Россия».
Напомним, в Южно-Сахалинске продолжается проект «Сопричастность». В областном центре работают пункты сбора посылок для участников СВО. Вещи можно принести по адресам: улица Дзержинского, 40/1, улица Дзержинского,23 (каб. 325) и улица Больничная, 34.
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