Ипотечный портфель ВТБ в Сахалинской области увеличился на 11%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам третьего квартала ипотечный портфель ВТБ на Сахалине вырос на 11% и превысил 12,7 млрд рублей, а в целом портфель розничных кредитов достиг 23,4 млрд рублей (+6%). За январь-сентябрь ВТБ предоставил островитянам кредитов на 7,5 млрд рублей: это в 1,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Однако в последнем квартале 2023 года ожидается «охлаждение» рынка заимствований: спрос замедлится на фоне повышения ставок на кредиты, которые выросли вслед за движением ключевой ставки ЦБ.

Ипотека сформировала первую по размеру часть кредитного портфеля подразделения банка в регионе, второе место – у потребкредитов, которые заняли 9,6 млрд рублей. Еще миллиард пришёлся на кредитные карты (+8%).

За январь-сентябрь ВТБ предоставил жителям области кредитов на 7,5 млрд рублей: это в 1,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Опережающими темпами росли потребкредиты – их выдачи вдвое превысили показатель предыдущего года, составив 4,4 млрд рублей. В виде ипотеки жители области с начала года взяли в ВТБ 3,1 млрд рублей, объем таких выдач был на 45% больше по сравнению с девятью месяцами 2022 года.

«Наиболее активным с точки зрения спроса на кредиты был сентябрь: сахалинцы поспешили воспользоваться более выгодными условиями на фоне роста стоимости кредитования, которая увеличивалась, реагируя на движение ключевой ставки ЦБ. В ипотечном сегменте заемщики также активизировались в преддверии повышения первоначального взноса по льготным госпрограммам на приобретение недвижимости. Однако в последнем квартале 2023 года ожидаем «охлаждение» рынка заимствований: спрос замедлится на фоне повышения ставок на кредиты, которые увеличились вслед за движением ключевой ставки ЦБ», – прокомментировала единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Сахалинской области Ольга Шашкина.