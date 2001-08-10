В селе Сокол до конца года планируют запустить три новые газовые котельные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Сокол Долинского района начались работы по строительству 3 блочно-модульных котельных, работающих на сетевом газе. На стройплощадках уже выполнены работы по устройству фундаментов, установлены дымовые трубы и резервуары, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Губернатор Валерий Лимаренко, который сегодня как раз находится с рабочей поездкой в Долинском районе, поставил перед нами задачу обеспечить работу котельных на газе, поскольку подключение к экологически чистому и более экономичному топливу обеспечивает комфортные условия жизни. Новые газовые котельные заменят устаревшие угольные и позволят улучшить экологическую обстановку в районе. Пусконаладочные работы на всех трех объектах в Соколе планируется провести уже в декабре, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

К сегодняшнему дню оборудование мощностью 5,60 мегаватт доставлено на стройплощадку котельной № 2. В ближайшее время начнутся работы по его монтажу. Автоматизированная котельная обеспечит теплом 42 многоквартирных дома по улицам Луговой, Молодежной, Совхозной, Южной и Парковой.

Еще две блочно-модульных котельных мощностью 1.7 и 7.80 мегаватт поступят в село до конца месяца. Более мощное оборудование установят на котельной № 11. Она будет отапливать 19 многоквартирных домов, среднюю общеобразовательную школу, а также станцию скорой помощи Долинской центральной районной больницы. Котельная № 8 будет отвечать за поставку тепла в дома по улице Железнодорожной.

- Думаю, что с запуском газовых котельных воздух в нашем селе станет чище, наконец исчезнет угольная копоть. Но, главное, что в наши дома бесперебойно будет поступать тепло, - поделилась мнением жительница Сокола Алевтина Котова.

В Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко продолжается большая работа по переводу объектов жилищно-коммунального хозяйства на экологически чистое топливо. Напомним, в Долинском районе ведется строительство 8 газовых котельных: трех в селе Сокол, по одной в Долинске, селах Покровка, Быков, Стародубское и Советское. В Корсаковском районе идет строительство 7 котельных, работающих на голубом топливе: в селах Чапаево, Раздольном, Соловьевке и Озерском, а также трех в Корсакове.

Газификация региона входит в программу «Забота. Защита. Уважение», инициированную главой региона. Строительство современных коммунальных объектов – результат совместной работы правительства Сахалинской области и компании Газпром.