Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают поучаствовать в новогоднем оформлении города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бизнес-сообщество и руководителей предприятий всех форм собственности приглашают принять участие в новогоднем оформлении областного центра. Для удобства предпринимателей разработаны рекомендации праздничного оформления городского пространства в соответствии с дизайн-кодом Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Предприятиям всех форм собственности напоминают о необходимости праздничного оформления витрин первых этажей общественных зданий, фасадов, вывесок, входных зон, а также интерьера и прилегающих территорий с использованием новогодней символики.
Уточним, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» празднично оформить здания необходимо за месяц до Новогодних и Рождественских праздников - к 1 декабря. У предпринимателей осталось чуть более двух недель, чтобы украсить свои здания и создать праздничное настроение горожанам.
- Сейчас администрация Южно-Сахалинска ведет активную работу по подготовке оформления города к новогодним праздникам. В городе будут установлены новые объемные инсталляции и фотозоны в основных местах пешеходной активности. Нашими специалистами разработан брендбук по новогоднему оформлению, в котором даны точные и наглядные рекомендации, - рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска, начальник отдела дизайна и оформления городского пространства Яна Ермакова. - Мы приглашаем все субъекты малого и среднего предпринимательства, крупные бизнес и торговые центры, различные предприятия поучаствовать в новогоднем украшении, чтобы создать атмосферу праздника и сказки для наших горожан и гостей города.
Особое внимание уделяется украшению витрин - первых этажей зданий, как ключевых объектов, формирующих облик города. Их оформление осуществляется исходя из возможностей организаций, но должно соответствовать общей концепции украшения города. Так, среди общих требований к оформлению: применение гирлянд и световых композиций в теплой гамме, игрушки красного/золотого/ серебряного цвета, использование напольных фигур, еловых веток и пр.
Описание световых решений, типов подсветки гирлянд, подбор украшений, принципы оформления витрин и другие рекомендации представлены в брендбуке по по новогоднему оформлению городского пространства, фасадов и входных групп. Документ размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе "Актуально".
Подробные требования к праздничному оформлению в соответствии с дизайн-кодом и правилами благоустройства также представлены на портале.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:19 10 Ноября В Сахалинской области отремонтируют 41 двор в рамках проекта "1000 дворов"
09:46 10 Ноября Бывшего главврача Холмской ЦРБ будут судить за то, что купил для нужд больницы разваливающееся здание
15:24 8 Ноября В Сахалинской области сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация
- 16:02 10 Ноября Валерий Лимаренко встретится с жителями Долинского района
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
Выбор редакции
- 14:35 Вчера Историк Николай Вишневский встретится с сахалинцами
- 10:41 Вчера Сахалинская гимнастка стала призёром "Надежд России"
- 17:49 13 Ноября На выставке-форуме "Россия" презентовали достижения и перспективные проекты Сахалина и Курил
- 15:21 10 Ноября На Сахалине стартовали Всероссийские соревнования по парашютному спорту
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?