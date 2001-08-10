Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают поучаствовать в новогоднем оформлении города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бизнес-сообщество и руководителей предприятий всех форм собственности приглашают принять участие в новогоднем оформлении областного центра. Для удобства предпринимателей разработаны рекомендации праздничного оформления городского пространства в соответствии с дизайн-кодом Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Предприятиям всех форм собственности напоминают о необходимости праздничного оформления витрин первых этажей общественных зданий, фасадов, вывесок, входных зон, а также интерьера и прилегающих территорий с использованием новогодней символики.

Уточним, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» празднично оформить здания необходимо за месяц до Новогодних и Рождественских праздников - к 1 декабря. У предпринимателей осталось чуть более двух недель, чтобы украсить свои здания и создать праздничное настроение горожанам.

- Сейчас администрация Южно-Сахалинска ведет активную работу по подготовке оформления города к новогодним праздникам. В городе будут установлены новые объемные инсталляции и фотозоны в основных местах пешеходной активности. Нашими специалистами разработан брендбук по новогоднему оформлению, в котором даны точные и наглядные рекомендации, - рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска, начальник отдела дизайна и оформления городского пространства Яна Ермакова. - Мы приглашаем все субъекты малого и среднего предпринимательства, крупные бизнес и торговые центры, различные предприятия поучаствовать в новогоднем украшении, чтобы создать атмосферу праздника и сказки для наших горожан и гостей города.

Особое внимание уделяется украшению витрин - первых этажей зданий, как ключевых объектов, формирующих облик города. Их оформление осуществляется исходя из возможностей организаций, но должно соответствовать общей концепции украшения города. Так, среди общих требований к оформлению: применение гирлянд и световых композиций в теплой гамме, игрушки красного/золотого/ серебряного цвета, использование напольных фигур, еловых веток и пр.

Описание световых решений, типов подсветки гирлянд, подбор украшений, принципы оформления витрин и другие рекомендации представлены в брендбуке по по новогоднему оформлению городского пространства, фасадов и входных групп. Документ размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе "Актуально".

Подробные требования к праздничному оформлению в соответствии с дизайн-кодом и правилами благоустройства также представлены на портале.