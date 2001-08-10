85 дворов и более 200 подъездов отремонтировали с начала года в Долинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе в рамках текущего и капитального ремонта привели в порядок 85 придомовых территорий, а также обновили 212 подъездов. Сегодня в ходе рабочей поездки в муниципальное образование губернатор Валерий Лимаренко проверил выполнение работ на объектах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Мы продолжаем масштабную работу по созданию комфортных условий для сахалинцев и курильчан. Очень важно, чтобы наши жители замечали улучшения, сразу выходя из своих квартир. Именно поэтому мы так много внимания уделяем подъездам и дворам. Вдвойне радует, что вместе с нами в этом направлении трудятся неравнодушные островитяне - сообщают о недочетах, озвучивают свои предложения, своими силами украшают подъезды рисунками и цветами, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Глава региона посетил дворы на Комсомольской, 40 и 40а. Здесь завершили работу по капитальному ремонту придомовых территорий – выполнили устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и проезжей части, предусмотрели возможность передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Очень красивый двор, детки играют. Большая парковочная зона для машин. Спасибо всем, кто принимал участие в благоустройстве, – отметила Марина Воробьева, жительница дома № 40.

Всего в Долинском районе капитально отремонтировали 6 придомовых территорий, в том числе – в рамках федерального проекта «1000 дворов». Перевыполнен план по текущему ремонту – вместо 65 ямы ликвидированы на 80 придомовых территориях.

Валерий Лимаренко также посетил отремонтированный подъезд на Комсомольской, 40. Здесь рабочие выровняли и покрасили стены, заменили почтовые ящики, информационные доски и тамбурные двери. Всего до конца года в районе обновят 234 подъезда.

- В нашем подъезде очень красиво украсили стену – нарисовали колибри и цветы. Нам безумно нравится. Теперь все ходят в наш подъезд, как на экскурсию, – рассказала жительница дома.

Напомним, сегодня в островном регионе привели в порядок почти 3400 подъездов и более 1300 дворов. План по дворам уже сделан, по подъездам – выполняется опережающими темпами. Всего до конца декабря обновят 4000 подъездов в многоквартирных домах. По решению губернатора Валерия Лимаренко программа будет продолжена и в 2024 году. Стоит задача – отремонтировать все нуждающиеся в этом подъезды и придомовые территории.