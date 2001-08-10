Южносахалинцам напоминают о возможности добровольного страхования жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Страхование жилья поможет возместить убытки от последствий природных бедствий. Программы страховых компаний предлагают возможность застраховать жилые помещения для постоянного или сезонного проживания, нежилые постройки, домашнее имущество, инженерное оборудование и другое, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Страхование особенно актуально для жителей регионов, часто подверженным неблагоприятным погодным явлениям, в том числе значительному количеству осадков в виде дождя и, как следствие, затоплением территории частных домов.

Как сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в сентябре, после прохождения на территории городского округа мощного циклона 794 семьи получили выплаты. В начале октября, после того, как на Южно-Сахалинск вновь обрушилась стихия, материальная помощь была оказана 193 семьям. Администрация города, волонтеры оперативно включились в работу по оказанию помощи жителям пострадавших домов.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска практически в круглосуточном режиме проводили откачку воды из пострадавших домов, чтобы помочь жителям осушить помещения. Работа с каждой семьей велась индивидуально, в том числе помощь оказывалась по линии департамента социальной политики.

Отметим, застраховать свой дом можно как сроком на год, так и на более короткое время. При наступлении страхового случая выплаты от страховой компании осуществляются достаточно быстро. Страхование даст гарантию того, что в случае стихийных бедствий собственник получит компенсацию за утраченное имущество.

С подробной информацией о страховании можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе "Памятки".