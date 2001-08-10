Ключи от новых квартир получили 39 сахалинских семей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ключи от современных комфортабельных квартир получили жители Долинска. Новоселами стали сахалинцы, участвующие в программе переселения людей из аварийного фонда. Губернатор Валерий Лимаренко лично вручил ключи островитянам и поздравил их с этим большим событием.

- Дорогие друзья, новоселье - это всегда большое и радостное событие. От всей души поздравляю вас. Желаю, чтобы в ваших домах всегда царили любовь, тепло и уют. Сахалинцы и курильчане достойны того, чтобы жить в самых лучших условиях. Именно поэтому мы вводим так много современного жилья - это 500 тысяч квадратных метров в год. Часть этих квартир передаем в рамках программы расселения аварийного фонда. Островной регион один из первых досрочно завершил программу расселения из аварийных домов, выявленных до 1 января 2017 года, и приступил к реализации новой. В Долинском районе ее завершение намечено на 2025 год, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Пятиэтажный дом для жителей Долинска возвели на улице Хабаровской. В новостройке предусмотрели одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Все они сданы "под ключ". Сахалинцы бесплатно получили жилье с уже выполненным ремонтом, установленной сантехникой и электроприборами. В ванной комнате и на кухне уложен кафель.

Всего в доме - 45 квартир, которые предназначены для переселенцев из аварийного фонда. Сегодня ключи получили 39 семей. В их числе - сахалинка Варвара Жабина.

- Эта квартира моей свекрови. Сегодня она приехать не смогла, но просила передать большое спасибо. Очень рады, что здесь выполнена чистовая отделка, это существенная экономия семейного бюджета. Обратили внимание на ванную комнату - это ведь одна из самых больших статей расходов. Здесь все очень чистенько и красиво. А в комнатах - хорошие обои, нравится цвет. Светло и просторно. Кстати, в квартире будет детская - для внучек. Девочки постоянно приезжают к бабушке на выходные, - рассказала главе региона Варвара Жабина.

До конца года жители Долинска получат ключи от современных квартир еще в двух домах на Хабаровской. Строительство зданий уже практически завершено. Будут сданы новостройки на 45 и 70 квартир.

- Получится очень хороший жилой комплекс. А за его территорией появится небольшая прогулочная зона - местные жители смогут с комфортом отдыхать возле протекающей здесь речки. Работу по благоустройству территории уже ведут, - рассказал областной министр строительства Алексей Колеватых.

- Переезжаю в один из этих домов. Очень рада. У меня никогда не было балкона, а теперь он появится. Кухня тоже очень хорошая и большая. Все устраивает. Комнаты хорошие. Чисто, светло и тепло, - рассказала губернатору жительница Долинска Марина Гаврилюк.

В Долинском районе для переселенцев из аварийного фонда в этом году будут сданы дома не только в райцентре, но и в селах Взморье, Стародубское, Углезаводск и Сосновка.

Напомним, Сахалинская область первая из регионов России начала реализовывать новую программу переселения. Прошлую программу расселения жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года, удалось реализовать в течение двух лет вместо пяти. За 2019-2020 годы из аварийного фонда расселено более 4 тысяч человек.

В прошлом году Сахалинская область получила финансовую поддержку от Правительства РФ в размере 11 млрд. руб., в этом - 6 млрд. руб. Всего за два года из федерального и регионального бюджетов на эти цели направлено более 52 миллиардов рублей.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров, из них 146,9 тысячи - социальное.