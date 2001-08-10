На Сахалине обсудят этические аспекты использования искусственного интеллекта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 ноября в ИТ-парке "Сахалин" пройдет круглый стол, на котором будут обсуждаться ключевые этические аспекты использования искусственного интеллекта. Это мероприятие призвано стать платформой для обмена идеями и опытом между профессионалами в этой сфере, рассказали ТИА "Острова" в региональном минцифры.
Темы для обсуждения включают в себя вопросы ответственности и прозрачности при использовании искусственного интеллекта, влияние автоматизации на трудовые процессы, а также риски, связанные с манипуляцией информацией и кибербезопасностью. Также будет рассмотрен вопрос об использовании искусственного интеллекта в медицине, включая этические аспекты диагностических и лечебных решений.
Важной частью мероприятия станет диалог с участниками: специалистами в области искусственного интеллекта, общественными деятелями и представителями отраслей. Ожидается, что обсуждение поможет определить наиболее актуальные проблемы и найти пути их решения.
- Мероприятие призвано поднять вопрос о понимании актуальных проблем, связанных с интеграцией ИИ, и способствовать диалогу по отношению к этическим аспектам его использования, - рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев. - Оно открыто для всех заинтересованных сторон и предлагает возможность внести свой вклад в формирование общественного представления о перспективах и вызовах использования искусственного интеллекта.
Мероприятие начнётся в 14:30. Место проведения - ИТ-парк "Сахалин", расположенный по адресу ул. Алексея Горького, 25. Вход на данное мероприятие абсолютно свободный для всех желающих. Пройти регистрацию и узнать больше информации можно по ссылке.
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