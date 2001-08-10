В Южно-Сахалинске обсудили вопрос благоустройства пустующего земельного участка в 9 микрорайоне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание по вопросу благоустройства земельного участка в 9 микрорайоне, расположенного в непосредственной близости к школе №22. Программа инспекционной поездки сформирована по итогам штаба по благоустройству, который накануне провел глава города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Одним из вопросов выездного совещания стали обращения жителей в части проведения работ по замене сетей водоснабжения компанией ООО «РВК-Сахалин». Горожане обращают внимание на складирование грунта и другие неудобства, связанные с земляными работами. По поручению мэра проверку на месте провели сотрудники департамента общественной безопасности и контроля. Доклад о ходе работ Сергею Надсадину представил генеральный директор ресурсоснабжающей организации Евгений Токарев. Он подчеркнул, что до 1 декабря замена сетей будет завершена. Вопрос находится на контроле администрации областного центра.
Также участники рабочей встречи обсудили перспективы обустройства пустующего земельного участка. Принято решение использовать территорию под строительство дополнительного корпуса школы № 22. Район густонаселенный, в нём проживает много детей. Дополнительный корпус здесь необходим. Вместе с тем подготовительные работы могут занять несколько лет. Как отметил Сергей Надсадин, важно, чтобы до начала капитального строительства территория не пустовала, а была обустроена в соответствии с потребностями и интересами жителей микрорайона.
– Участок приведут в порядок. Появится ограждение, зона парковки, элементы спортивных сооружений, где смогут проводить время как дети, так и взрослые. В зимнее время территория будет использоваться как ледовый каток. Площадки для катания на коньках пользуются популярностью у южносахалинцев. Конечно, такой объект будет востребован и в 9 микрорайоне, – сказал Сергей Надсадин.
Отметим, в Южно-Сахалинске уделяется особое внимание строительству и ремонту, школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Работы выполняются в рамкам национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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