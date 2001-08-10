Жители Сахалинской области могут оплатить счета за ЖКУ с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Дом"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сервис позволяет собственникам квартир в многоквартирных домах оплачивать счета всех поставщиков услуг в одном приложении. В сентябре мобильное приложение начало работу во всех регионах России. Сегодня приложением пользуются уже более 900 тысяч россиян, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
- С помощью сервиса собственники квартир могут передавать показания всех установленных в квартире приборов учета и оплачивать все счета за жилищно-коммунальные услуги на одной площадке. Собственник может посмотреть квитанцию и увидеть подробную расшифровку всех услуг, которые оплачивает. Кроме того, он может оплатить счет частично, введя нужное значение вручную. В том же разделе можно подать заявку в управляющую организацию, чтобы задать уточняющие вопросы о начислениях или прошлых платежах. Также пользователь может посмотреть историю оплат, чтобы сравнить платежи за коммунальные услуги в последние месяцы, - рассказал заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Король.
Через приложение также можно оперативно подавать заявки в управляющие организации (УО), получать обратную связь, проводить собрания собственников онлайн и изучать протоколы прошедших ОСС, изучать отчеты по доходам и расходам УО за прошлый год, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.
Оплатить счета можно онлайн удобным способом - картой или с помощью СБП. При оплате через СБП не взимается комиссия.
Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая организация актуализирует данные.
Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.
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