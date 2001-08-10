В Сахалинской области близится к завершению масштабная программа ремонта подъездов и дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодня в островном регионе привели в порядок почти 3400 подъездов и более 1300 дворов. План по дворам уже сделан, по подъездам - выполняется опережающими темпами. Всего до конца декабря обновят 4000 подъездов в многоквартирных домах. По решению губернатора Валерия Лимаренко программа будет продолжена и в 2024 году. Стоит задача - отремонтировать все нуждающиеся в этом подъезды и придомовые территории, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Губернатор Валерий Лимаренко проверил, как с этой работой справился областной центр. Глава региона посетил дом №43А на улице Емельянова, где недавно преобразили подъезды. Здесь провели косметический ремонт - оштукатурили стены, покрасили перила, аккуратно убрали провода в кабель-каналы. Инициативные жильцы выбрали эскизы и пригласили художников для росписи стен. Теперь каждый день, выходя из своих квартир, южносахалинцы видят сопки на закате и парящие над ними воздушные шары.

- Мы сами выбирали этот пейзаж. У нас весь подъезд в нежных сиреневых тонах. Конечно, стало гораздо приятнее заходить домой. Надеюсь, что теперь каждый житель дома будет поддерживать порядок и красоту не только в своей квартире, но и снаружи, - поделилась жительница дома Рика.

На сегодня в областном центре сделано почти 1600 подъездов. Объемы нарастили почти в три раза: в прежние годы за год делали около 600 таких объектов. Управляющие компании активно включились в работу благодаря субсидиям. Им возмещают половину затрат за косметический ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах.

- Я считаю, что это хороший результат. Мы в несколько раз увеличили объемы ремонта. Работы по обновлению подъездов будут продолжаться и зимой. На следующий год постараемся сделать так, чтобы привести в порядок все нуждающиеся в этом подъезды и дворы не только в областном центре, но и в районах. Наши мощности позволяют, чтобы каждый человек на островах жил в комфортных условиях, - отметил Валерий Лимаренко.

По всей области до конца этого года предстоит преобразить 4000 подъездов. Половина из них - в Южно-Сахалинске. А, к примеру, в Корсаковском, Холмском, Долинском, Углегорском районах отремонтировали более 200 подъездов в каждом.

Работа в этом направлении продолжится и в 2024 году. На Сахалине и Курилах должны привести в порядок еще более 2700 таких объектов. Как рассказал первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук, в Южно-Сахалинске планируется обновить около 1000 подъездов.

- К мероприятиям активно подключаются управляющие компании и жители города. Южносахалинцы сами проявляют интерес к тому, чтобы поддерживать чистоту и порядок в подъездах, менять пространство вокруг себя. Для инициативных горожан предусмотрена грантовая поддержка муниципалитета, а управляющие компании могут воспользоваться субсидией из областного бюджеьа. Благодаря комплексной работе облик мест общего пользования значительно улучшился, что способствует повышению комфорта проживания граждан, - отметил Андрей Ковальчук.

Областной центр также выполнил рекордные объемы по ремонту придомовых территорий. В порядок привели 605 дворов. В 2024 году текущий ремонт охватит еще более 630 дворовых территорий на Сахалине и Курилах. Отметим, работа проводится в рамках губернаторской программы "Забота. Защита. Уважение".