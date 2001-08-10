Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2023
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08:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на семинар

Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на семинар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие на тему: "Новый порядок обеспечения и рискориентированный подход в обеспечении средствами индивидуальной защиты работников" проводится администрацией Южно-Сахалинска совместно с АНОДПО "Сахалинский учебный центр "Сота", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К участию в бесплатном семинаре приглашаются представители малого и среднего предпринимательства областного центра.

Мероприятие пройдет 17 ноября с 10.00 до 12.00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173 (здание администрации города), 4 этаж, зал заседаний.

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

1. Переход на единые типовые нормы;

2. Новый порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития аппарата администрации Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города.

Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).

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