В департаменте продресурсов Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Консультации будут проводиться по вопросу о преимуществах получения муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств» в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от горожан принимаются 14 ноября с 10.00 до 12.00 по телефону: 300-738 (доб. 3).

Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, кабинет №411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.