На выставке-форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве с 4 ноября работает Международная выставка-форум "Россия". На одной из площадок 10 ноября прошел День Сахалинской области, где выступил глава региона Валерий Лимаренко. Он рассказал гостям мероприятия о достижениях, перспективных проектах и карьерных возможностях на островах. Также на выставке продемонстрировали туристический потенциал области.

Потенциал и перспективы

Стенд Сахалинской области на мероприятии был выполнен в форме корабля с крабом и магнитным песком с острова Итуруп. Посетители с помощью виртуальной реальности могли попробовать себя в роли пилота авиакомпании "Аврора" и опуститься на дно моря, чтобы увидеть обитателей глубин.

Гостям выставки презентовали туристические маршруты Сахалина и Курил, а также рассказали о том, как можно построить карьеру на островах.

Один из посетителей поделился, что смог узнать много нового о Сахалинской области и развитии экономических связей со странами АТР.

Житель столицы Александр отметил, что его заинтересовали природа и достопримечательности островного региона. Он хотел бы побывать в этих краях.

В рамках выставки состоялся и концерт артистов из Сахалинской области. Выпускники Академии эстрады Ларисы Долиной исполнили свои лучшие песни. А представители коренных малочисленных народов Севера провели мастер-классы по работе с кожей рыбы. Показали свое искусство и островные повара.

Также на выставке рассказали о создании Восточного водородного кластера, реализации инвестиционных проектов, среди которых рыбоперерабатывающие комплексы, гостиницы и многое другое.

Новые возможности

По словам губернатора Валерия Лимаренко, в регионе планируют увеличить глубину переработки ресурсов и наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Такой товар будет востребован не только в России, но и за ее пределами.

В области возведут новый завод для выпуска керосина, дизеля и бензина, мощностью 5 млн тонн в год. Затем ее нарастят до 10 млн. Разрабатывать обоснование инвестиций будет компания "Газпром". Это обеспечит не только рабочие места, но и экономическое развитие региона в целом.

В дальнейшем появится нефтехимическое производство минеральных удобрений, средства защиты растений и кормового белка.

Ещё один крупный проект - нефтегазовый индустриальный парк, который уже начали строить в Южно-Сахалинске. Там разместятся крупные сервисные компании. Они займутся оказанием высокотехнологичных услуг предприятиям, которые работают с углеводородами. Первая очередь проекта будет сдана в эксплуатацию в 2024 году.

Туризм

В Сахалинской области в настоящее время ведется создание туристической деревни на 2,6 тыс. номеров. Финансирование проекта превышает 30 млрд рублей.

Также планируется создание транспортно-логистического хаба. Для этого на восточном побережье появится многофункциональный порт. А существующий Корсаковский порт ждет мосштабная модернизация. Он станет частью Северного морского пути и центром дистрибуции рыбной продукции в страны АТР.

Недавно на Сахалине запустили современную авиагавань. В скором времени завершится реконструкция ВПП. Аэропорт сможет принимать все типы судов.

Работы ведутся и на Курилах. Там строят дороги, социальную инфраструктуру и жилье. Кроме того, на островах действует особый налоговый режим, что позволило привлечь больше инвестиций.

"Архипелаг 2024"

Одним из ключевых событий, которое состоялось в рамках выставки "Россия", стало подписание соглашения о проведении ежегодного проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024". Он будет посвящен развитию беспилотных систем.

В рамках проекта бизнес, органы власти, вузы, представители стартапов и многие другие смогут обменяться опытом, найти инвесторов для реализации своих идей и показать новые разработки.

На Сахалине уже работает производство беспилотных летательных аппаратов для военных и образовательных целей. В дальнейшем планируется создание и подводных беспилотников.

Островной регион уже становился площадкой проведения "Архипелага 2022". В следующем году интенсив проведут сразу на двух территориях - в областном центре и на аэродроме Пушистый.