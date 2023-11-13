На выставке-форуме "Россия" презентовали достижения и перспективные проекты Сахалина и Курил
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Москве с 4 ноября работает Международная выставка-форум "Россия". На одной из площадок 10 ноября прошел День Сахалинской области, где выступил глава региона Валерий Лимаренко. Он рассказал гостям мероприятия о достижениях, перспективных проектах и карьерных возможностях на островах. Также на выставке продемонстрировали туристический потенциал области.
Потенциал и перспективы
Стенд Сахалинской области на мероприятии был выполнен в форме корабля с крабом и магнитным песком с острова Итуруп. Посетители с помощью виртуальной реальности могли попробовать себя в роли пилота авиакомпании "Аврора" и опуститься на дно моря, чтобы увидеть обитателей глубин.
Гостям выставки презентовали туристические маршруты Сахалина и Курил, а также рассказали о том, как можно построить карьеру на островах.
Один из посетителей поделился, что смог узнать много нового о Сахалинской области и развитии экономических связей со странами АТР.
Житель столицы Александр отметил, что его заинтересовали природа и достопримечательности островного региона. Он хотел бы побывать в этих краях.
В рамках выставки состоялся и концерт артистов из Сахалинской области. Выпускники Академии эстрады Ларисы Долиной исполнили свои лучшие песни. А представители коренных малочисленных народов Севера провели мастер-классы по работе с кожей рыбы. Показали свое искусство и островные повара.
Также на выставке рассказали о создании Восточного водородного кластера, реализации инвестиционных проектов, среди которых рыбоперерабатывающие комплексы, гостиницы и многое другое.
Новые возможности
По словам губернатора Валерия Лимаренко, в регионе планируют увеличить глубину переработки ресурсов и наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Такой товар будет востребован не только в России, но и за ее пределами.
В области возведут новый завод для выпуска керосина, дизеля и бензина, мощностью 5 млн тонн в год. Затем ее нарастят до 10 млн. Разрабатывать обоснование инвестиций будет компания "Газпром". Это обеспечит не только рабочие места, но и экономическое развитие региона в целом.
В дальнейшем появится нефтехимическое производство минеральных удобрений, средства защиты растений и кормового белка.
Ещё один крупный проект - нефтегазовый индустриальный парк, который уже начали строить в Южно-Сахалинске. Там разместятся крупные сервисные компании. Они займутся оказанием высокотехнологичных услуг предприятиям, которые работают с углеводородами. Первая очередь проекта будет сдана в эксплуатацию в 2024 году.
Туризм
В Сахалинской области в настоящее время ведется создание туристической деревни на 2,6 тыс. номеров. Финансирование проекта превышает 30 млрд рублей.
Также планируется создание транспортно-логистического хаба. Для этого на восточном побережье появится многофункциональный порт. А существующий Корсаковский порт ждет мосштабная модернизация. Он станет частью Северного морского пути и центром дистрибуции рыбной продукции в страны АТР.
Недавно на Сахалине запустили современную авиагавань. В скором времени завершится реконструкция ВПП. Аэропорт сможет принимать все типы судов.
Работы ведутся и на Курилах. Там строят дороги, социальную инфраструктуру и жилье. Кроме того, на островах действует особый налоговый режим, что позволило привлечь больше инвестиций.
"Архипелаг 2024"
Одним из ключевых событий, которое состоялось в рамках выставки "Россия", стало подписание соглашения о проведении ежегодного проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024". Он будет посвящен развитию беспилотных систем.
В рамках проекта бизнес, органы власти, вузы, представители стартапов и многие другие смогут обменяться опытом, найти инвесторов для реализации своих идей и показать новые разработки.
На Сахалине уже работает производство беспилотных летательных аппаратов для военных и образовательных целей. В дальнейшем планируется создание и подводных беспилотников.
Островной регион уже становился площадкой проведения "Архипелага 2022". В следующем году интенсив проведут сразу на двух территориях - в областном центре и на аэродроме Пушистый.
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