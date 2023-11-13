Замглавы сахалинского следственного комитета встретится с жителями Холмского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

СУ СК РФ по Сахалинской области информирует граждан о том, что 22 ноября 2023 года с 11 до 12 часов заместитель руководителя следственного управления П.В. Курочкин проведет выездной личный прием жителей Холмского района, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе приема планируется рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности Холмского межрайонного следственного отдела, в том числе о невыплате заработной платы, нарушениях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иным вопросам.

Предварительная запись будет проводиться до 16 часов 10 октября 2023 года по телефонам: 8(4242) 42-45-51, 8 (4242) 42-43-07 (г. Южно-Сахалинск, аппарат следственного управления), 8 (42-433) 2-14-38 (г. Холмск).

Кроме того, о желании записаться на личный прием граждане могут сообщить на официальный сайт следственного управления sakh.sledcom.ru, указав фамилию, имя, отчество, существо обращения и свои контактные данные.

Гражданам, записавшимся на личный прием, в назначенное время необходимо будет прибыть в помещение Холмского межрайонного следственного отдела по адресу: г. Холмск, ул. Школьная, д. 27, где будет проводиться личный прием.