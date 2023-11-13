Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2023
Сейчас 05:09
91,26|97,78|66,91
В департаменте продресурсов Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
16:09, 13 Ноября 2023 | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Ново-Александровска и Новой Деревни приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 15 ноября, для жителей Ново-Александровска и Новой Деревни состоится личный прием граждан специалистами управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в отделе по управлению территорией по адресу: Ново-Александровск, ул Советская, 76. Начало встречи - в 16.00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?