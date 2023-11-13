Учащиеся южно-сахалинского "Кванториума" стали призерами всероссийского конкурса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Александр Ким, Кира Фетискина, Владислав Дорошенко заняли 3 место в финале хакатона "Окно в AR/VR", который прошел в Санкт-Петербурге. Дети обучаются в детском технопарке "Кванториум" при гимназии №3. На занятиях по направлению VR/AR-квантум они программируют и разрабатывают проекты в виртуальной и дополненной реальности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По заданию конкурса ребятам предстояло решить непростую задачу - разработать виртуальный тренажер для обучения автомехаников. Представителям этой профессии необходим ряд условий для сборки автомобиля: в наличии должны быть инструменты и комплектующие, удобный доступ к ним и соответствующее рабочее место. Процесс требует много времени и трудовых ресурсов. Альтернативный вариант обучения сборки ходовой части автомобиля с помощью VR-тренажеров позволяет значительно снизить потери.
- Самую основную и сложную часть задания ребята сделали. Работали командой, сразу распределили задачи, успели смоделировать 3D-объекты деталей ходовой части, выстроили логику для сценария обучения и подготовили презентацию. Теперь сделаем работу над ошибками и будем работать над новыми проектами", - рассказал наставник ребят Кирилл Андриянов.
Кроме образовательной программы южно-сахалинская делегация посетила детский технопарк "Кванториум" в Санкт-Петербурге, а также познакомилась с достопримечательностями северной столицы.
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