В аэропорту Южно-Сахалинска до конца года обустроят парковочную зону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В самой современной на Дальнем Востоке воздушной гавани вышло на финишную прямую обустройство платной парковки, состоящей из пяти ключевых зон. Сдать ее планируется до 20 декабря. Ход работ проверил губернатор области Валерий Лимаренко. Кроме того, в непосредственной близости к аэровокзалу в следующем году разместится бесплатная парковка, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На территории воздушной гавани создается долгосрочная стоянка автомобилей с посуточной оплатой и краткосрочная - с почасовой. Выделена зона для лицензированного такси, чтобы автомобили не забивали проезд к аэропорту, а могли подъехать к своим пассажирам в назначенное время. Кроме того, парковочное пространство будет обустроено для служебного транспорта и для авто маломобильных граждан. На платной парковке предусмотрен бесплатный интервал для проезда - 15 минут.

Асфальтовые работы на парковке должны завершиться до конца ноября. Также будет выполнено освещение и установлена автоматическая парковочная система. Полностью все строительно-монтажные работы планируется закончить к 20 декабря.

Бесплатная парковка будет рассчитана на 1000 машин. Она расположится в шаговой доступности от аэропорта, для пешеходов будут предусмотрены тротуары. На перекрестке установят светофор, чтобы не создавалось заторов, и машины могли свободно заезжать и покидать парковку.

- Нынешняя бесплатная парковка создает неудобство для людей, особенно в час пик. Мы ее уберем, когда откроем новую. В следующем году встречающие смогут воспользоваться просторной бесплатной парковкой. Туда можно приехать заранее, дождаться звонка от своих пассажиров, что они получили багаж, спокойно заехать на территорию аэровокзала и забрать людей, - рассказал генеральный директор организации АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Игорь Шубейко.

В ходе объезда по городу глава региона также обратил внимание на фасад дома 22 на улице Армейской. Именно эту пятиэтажку первой видят люди, выезжая из воздушной гавани на проспект Мира. В следующем году внешний облик дома ждет обновление. Планируется изобразить на фасаде мурал с природными мотивами, напоминающими о морском побережье и сахалинских сопках.

- Мы запустили в этом году передовой аэровокзал. Теперь необходимо подтягивать до этого уровня окружающую территорию. Во-первых, обустраиваем парковку, чтобы людям было удобно встречать с самолета своих родных и близких. Во-вторых, выезд из воздушной гавани должен представлять собой красивую картинку. Нужно реконструировать стелу, привести в порядок фасады, сделать скверы, - отметил Валерий Лимаренко.

Как подчеркнул первый-вице мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук, развитие южной части города идет опережающими темпами, поэтому важно, чтобы существующая застройка органично вписывались во внешний облик областного центра.

- Въездная зона аэропорта - действительно, "лицо" города. Специалистами администрации уже разработаны эскизные решения по обновлению фасада многоквартирного дома и прилегающей территории. Кроме того, в адрес муниципалитета поступали обращения от жителей по обустройству парковки возле аэровокзального комплекса. С учетом открытия нового здания поменялась схема размещения паркинга для личного транспорта пассажиров и горожан. В связи с этим сегодня было принято решение, что в следующем году муниципалитет обустроит бесплатную муниципальную парковку поблизости от аэровокзала, - отметил Андрей Ковальчук.

На проспекте Мира, на выезде из аэропорта, планируется обустроить общественное пространство для прогулок и отдыха. Отметим, что земли, где намечается благоустройство принадлежат Министерству обороны РФ. Но главе региона удалось достичь договоренности с федеральными властями о передаче этих участков областному центру.