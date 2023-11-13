Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" платформы Росмолодёжь. События представлен в Москве на международной выставке-форуме "Россия", который в эти дни проходит на ВДНХ. Дирекция отметила почетными грамотами правительства Сахалинской области партнёров, участников и волонтёров форума, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

­- Это такая своеобразная точка, где мы подвели итоги года и уже планируем и начинаем подготовку к следующему Всероссийскому молодёжному форуму "ОстроVа". Мы сегодня говорим спасибо нашим участникам, партнёрам, без которых мы бы не провели все запланированные мероприятия на таком высоком уровне, так интересно и не только для участников, но и для жителей и гостей региона. Интересно, что в этом году мы вышли за пределы лекториев и сделали программу не только для участников форума, но и для сахалинцев и гостей региона, и заканчиваем год за пределами региона, в Москве. Я считаю, что это очень символично, - отметил программный архитектор "ОстроVов" Алексей Ченских.

В этом году форум и федеральный проект "Твой ход" переформатировали проведение "Цифровой недели". Помимо мастер-классов от интересных лекторов России, участники, которые не попали на "ОстроVа", через конкурс получили шанс приехать на Сахалин.

- По итогам у нас получился готовый продукт, который могут использовать и другие форумы платформы Росмолодёжь.События в любых мероприятиях. Это помогает развить интерес у ребят, которые не прошли на форум по каким-либо обстоятельствам. Помимо этого, "Цифровая неделя" даёт дополнительные возможности для развития своих компетенций, - сказала Алёна Кабанова, менеджер отдела по работе с партнёрами федерального проекта "Твой ход".

В этом году Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" побил все рекорды по количеству участников, которые хотели приехать на Сахалин - 16 человек на место, 5 435 человек подали заявки, 3 930 человек было допущено до отбора. Их возраст - от 14 до 35 лет.

- "ОстроVа" зарекомендовали себя, как мероприятие, направленное на развитие карьеры. Мы увидели, что Сахалин для участников интересен с этой стороны. "ОстроVа" выполнили одну из ключевых задач этого года - форумы пошли в города, и "Большой образовательный шатёр" стал настоящим событием для жителей и гостей города. Желаю, чтобы форум не заканчивался, продолжался, чтобы много новых ребят побывали на Сахалине, - пресс-секретарь федеральной дирекции форумов Росмолодёжи Светлана Гоф.

Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" проводится в федеральном формате с 2020 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина при личном участии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

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