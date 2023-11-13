В Южно-Сахалинске стартовал гастрономический марафон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С сегодняшнего дня (13 ноября) в 11 кафе и ресторанах Южно-Сахалинска жители могут попробовать специальный фестивальный сет. Основное блюдо в нем - это различные вариации любимых многими пельменей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Традиционно гастромарафон "Пельмень и его друзья" открывает череду предновогодних мероприятий в нашем городе. Кафе и рестораны, участвующие в марафоне, предлагают нашим жителям специальный сет. Наша задача - показать, что предприятия общественного питания Южно-Сахалинска сегодня демонстрируют достаточно высокий уровень сервиса, культуры обслуживания и готовы к гастрономическим экспериментам, - рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Римма Кузенкова. - Каждое предприятие стремится придумать для марафона что-то особенное, интересную подачу и авторскую рецептуру.

Как рассказали в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, в ходе гастромарафона предприятия сферы общественного питания предложат горожанам различные вариации пельменей и блюд-"друзей": вареники, гедза, дамплинги, хинкали. Гости попробуют пельмени с рыбой, тыквой, крабом и многие другие. Жители также смогут проголосовать за самый лучший сет, а профессиональное сообщество шеф-поваров определит лучшее оформление (подачу) фестивального блюда. Голосование проходит на портале администрации.

Специальные сеты продаются по единой цене во всех заведениях общепита, участвующих в мероприятии. Со списком и меню марафона можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Новости проекта представлены в тематическом телеграмм-канале.

Добавим, гастрономический марафон "Пельмень и его друзья" проводится в рамках Фестиваля пельменей и продлится до 3 декабря. Впервые фольклорно-гастрономический фестиваль организовали в 2016 году, он приурочен к старту новогодних торжеств. В этом году финальное мероприятие Фестиваля пельменей состоится в городском парке.