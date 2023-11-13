Тихоокеанское
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12:45, 13 Ноября 2023 | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Южно-Сахалинска проведет встречу с жителями Синегорска и Санаторного

Вице-мэр Южно-Сахалинска проведет встречу с жителями Синегорска и Санаторного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 15 ноября, вице-мэр Алексей Римша проведет встречу с жителями Синегорска и Санаторного, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На вопросы граждан также ответят руководители структурных подразделений муниципалитета. Мероприятие состоится по адресу: с. Синегорск, ул. Коммунистическая, 16. Начало - в 18.30.

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