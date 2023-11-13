Сахалинская молодежь поделилась впечатлениями от поездки по программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

40 делегатов от островного региона отправились в туристическую поездку "В гости к хранителю петроглифов" в город Хабаровск. Ребята стали участниками программы "Больше, чем путешествие". Поэтому, в течение двух дней знакомились с одним из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.

"Мы рады, что у нас есть такая возможность: поощрять нашу активную молодежь. Ребята в течение года много трудились, помогали на форуме "ОстроVa", занимались волонтерской и общественно полезной деятельностью, защищали свои проекты в грантовом конкурсе и всегда были готовы прийти на помощь" - руководитель агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов.

Участники программы "Больше, чем путешествие", отправляясь в поездку, не просто отдыхают. Особенность этих путешествий - сочетание туристических впечатлений, образовательной программы и общественной пользы. Кто-то маркирует горные тропы и чистит стоянки. Кто-то записывается в волонтеры национальных парков и заповедников. А кому-то удается создать проект и защитить его перед Министерством туризма перспективного региона. Например, о том, как бороться с загрязнением популярных туристических мест и прививать путешественникам экопривычки.

"От поездки остались только положительные впечатления. В течение тура нам удалось познакомиться с достопримечательностями Хабаровска. Мы посетили музей археологии. Нам удалось увидеть рельефы со знаменитыми амурскими петроглифами. А позже познакомиться с их хранителем и послушать лекцию о их происхождении. Также мы добрались до нанайского села Сикачи-Алян, где пообедали национальными блюдами и узнали некоторыми традициями народа" - студент СахГУ Никита Семернин.

"Больше, чем путешествие" - программа, благодаря которой уже более 100 тыс. молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный социально значимый проект и найти новых друзей. Уже через несколько дней вторая делегация от Сахалинской области отправится покорять Камчатку.