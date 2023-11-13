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12:14, 13 Ноября 2023 | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская молодежь поделилась впечатлениями от поездки по программе "Больше, чем путешествие"

Сахалинская молодежь поделилась впечатлениями от поездки по программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

40 делегатов от островного региона отправились в туристическую поездку "В гости к хранителю петроглифов" в город Хабаровск. Ребята стали участниками программы "Больше, чем путешествие". Поэтому, в течение двух дней знакомились с одним из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.

"Мы рады, что у нас есть такая возможность: поощрять нашу активную молодежь. Ребята в течение года много трудились, помогали на форуме "ОстроVa", занимались волонтерской и общественно полезной деятельностью, защищали свои проекты в грантовом конкурсе и всегда были готовы прийти на помощь" - руководитель агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов.

Участники программы "Больше, чем путешествие", отправляясь в поездку, не просто отдыхают. Особенность этих путешествий - сочетание туристических впечатлений, образовательной программы и общественной пользы. Кто-то маркирует горные тропы и чистит стоянки. Кто-то записывается в волонтеры национальных парков и заповедников. А кому-то удается создать проект и защитить его перед Министерством туризма перспективного региона. Например, о том, как бороться с загрязнением популярных туристических мест и прививать путешественникам экопривычки.

"От поездки остались только положительные впечатления. В течение тура нам удалось познакомиться с достопримечательностями Хабаровска. Мы посетили музей археологии. Нам удалось увидеть рельефы со знаменитыми амурскими петроглифами. А позже познакомиться с их хранителем и послушать лекцию о их происхождении. Также мы добрались до нанайского села Сикачи-Алян, где пообедали национальными блюдами и узнали некоторыми традициями народа" - студент СахГУ Никита Семернин.

"Больше, чем путешествие" - программа, благодаря которой уже более 100 тыс. молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный социально значимый проект и найти новых друзей. Уже через несколько дней вторая делегация от Сахалинской области отправится покорять Камчатку.

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