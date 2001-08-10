В Поронайске сегодня чествовали сотрудников МВД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Защитники правопорядка отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В концертном зале "Центральный" состоялся праздничный концерт, посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел. В торжественном мероприятии приняли участие действующие полицейские, их родные и близкие, ветераны, представители муниципальной власти и различных ведомств.
Слова благодарности и пожелания успехов в службе виновники торжества принимали от мэра Поронайского городского округа Антона Карпукова, председателя Собрания Виктории Кривошеевой и начальника ОМВД России по Поронайскому городскому округу Виталия Булгакова.
- В органах внутренних дел работают преданные, порядочные и ответственные люди. Стоять на страже государственных интересов, прав и свобод россиян - сложная и ответственная задача. Ежедневно, зачастую с риском для жизни, вы несете опасную службу, обеспечивая правопорядок и покой граждан. Спасибо вам за служение такому нелегкому делу. Здоровья вам и благополучия во всем, - обратился к присутствующим мэр Антон Карпуков.
Почетной грамотой Администрации отметили главного бухгалтера бухгалтерии отдела Елену Стрекалову, следователя следственного отделения Веронику Моргунову, оперуполномоченного отделения уголовного розыска Анатолия Цветкова, инспектора группы ДПС ГИБДД Дениса Кожуренко.
Для всех гостей праздника в исполнении артистов культурно-досугового центра "Мир" прозвучали эстрадные композиции, Творческими номерами виновников торжества порадовали юные артисты театра танца "Угол зрения" и коллеги - сотрудники отдела МВД. Атмосфера праздника и мастерство всех участников концерта было отмечено искренними аплодисментами.
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