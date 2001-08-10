В Сахалинской области отремонтируют 41 двор в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вот уже второй год на Дальнем Востоке функционирует проект "1000 дворов". В рамках него придомовые территории приводят в надлежащее состояние. Это ремонт, озеленение, а также обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок.

На Сахалине и Курилах в 2023 году в программе участвует 41 двор. 30 из них уже готовы. Остальные территории благоустроят до конца декабря. Проект охватывает даже самые отдаленные уголки региона.

Уютный двор

Проект "1000 дворов" помог жителям улицы Вокзальной,3 в селе Восточном Макаровского городского округа обрести уютный двор со специальным резиновым покрытием, тротуарами, детской площадкой и зоной отдыха. Территория стала уютной и зеленой. Местные жители делятся, что теперь в их дворе собираются жители из других домов. Территория пришлась по душе как взрослым, так и детям.

В Долинске новый облик получил двор на улице Пионерской,2. Там появились новые детская и спортивная площадки, обустроена парковка. В селе Горнозаводск Невельского района на улице Советской, 37-39 тоже теперь порядок. Помимо безопасного покрытия там появились малые архитектурные формы.

На севере Сахалина тоже не забывают про благоустройство. В Охе преобразили двор на улице Красных Партизан,15 и 15/1. Рабочие расширили проезжую часть, оборудовали парковку и зоны отдыха. Жители этих домов сами стараются сделать двор краше и уже долгое время ухаживают за палисадниками. Их во время благоустройства сохранили.

По словам главы муниципального образования Евгения Михлика, двор не просто преобразился, а стал новым общественным пространством для жителей.

А мэр Поронайского горолского округа Антон Карпуков рассказал, что в этом году в райцентре привели в порядок двор на улице 40 лет ВЛКСМ, 11 и 11А. В следующем году работы по благоустройству продолжатся. Планируется проведение ремонта на улицах Октябрьской и Победы.

Во Втором Микрорайоне Корсакова благоустроили и отремонтировали придомовую территорию благодаря двум федеральным программам. В рамках "Формирования комфортной городской среды" там завершился капремонт проездов, а по программе "1000 дворов" жителям подарили уютное пространство с детской площадкой.

При проведении благоустройства дворов учитываются все пожелания жителей. Сахалинцы и курильчане сами могут контролировать ход работ и направлять свои замечания в администрации муниципальных образований или напрямую подрядчику.

Большие планы

Дворы в островном регионе ремонтируют каждый год. Процесс лично контролирует губернатор Валерий Лимаренко.

По его словам, область взяла высокую планку и успешно справилась со всеми поставленными задачами. Не оставлены без внимания и подъезды. Те парадные, что не были приведены в порядок в 2023 году, доведут до конца в следующем. Главная цель - уют, комфорт и безопасность жителей.

В планах на 2024 год отремонтировать 11 дворов по данной федеральной программе.