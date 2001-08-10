Южносахалинцев приглашают стать инструкторами нового центра военно-патриотического воспитания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начался набор инструкторов в центр военно-патриотического воспитания "Воин". Региональное отделение откроется на базе аэродрома Пушистый в Корсаковском районе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

После подготовки инструкторы центра "Воин" будут обучать всех желающих военно-прикладному делу и проводить курсы повышения квалификации для работников образования.

Требования к инструкторам: гражданство РФ, возраст от 23 лет до 50 лет, наличие среднего профессионального или высшего образования, выслуга в Вооруженных Силах (силовых структурах), и (или) стаж работы в качестве преподавателя или инструктора не менее 3 лет.

Будущие инструкторы обязательно должны иметь опыт службы в армии или в других силовых структурах.

Подробную информацию и перечень необходимых для трудоустройства документов можно уточнить по телефону: 8 (4242) 671−674, [email protected].