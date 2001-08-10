Школьники из ДНР провели в СахГУ телемост с заместителем федерального министра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Беседу по видеосвязи с детьми из ДНР, которые находятся в гостях на Сахалине, провела заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

В эти дни Сахалинский государственный университет принимает у себя 30 школьников 8–11 классов из города Шахтерска (Донецкая Народная Республика) в рамках образовательно-туристской программы «Университетские смены».

Замминистра подробно расспросила ребят, как они перенесли разницу в часовых поясах, какие эмоции получили от Сахалина, что больше всего запомнилось. Школьники признались, что их поразило Охотское море и Татарский пролив, островная природа. Они были на Горном воздухе, катались на фуникулёрах, бродили пешком по горе Большевик. Посетили четыре музея, где им понравилось красивое оформление и замечательные экскурсоводы.

- Тут на самом деле очень добрые люди, которые нас встретились с безумным теплом, которые к нам относятся как к своим землякам. И это очень дорогого стоит, и мы это все очень ценим, - отметила одна из девушек.

В университете для них прошли увлекательные лекции и занятия, которые, по общему заключению, были намного интереснее, чем уроки в школе. В общем, гости получили от поездки незабываемые эмоции.

- Проект «Университетские смены» на самом деле очень важный, - уверен и. о. ректора СахГУ Александр Самардак. – Мы показали ребятам совсем другой край нашей большой страны, и думаю, что это правильное, хорошее дело. Надеюсь, что это не последние ребята, которые к нам приехали, что в следующем году проект будет продолжаться, а мы с удовольствием примем новых гостей.

В свою очередь Ольга Петрова поделилась собственными впечатлениями о посещении Дальнего Востока, который западает в душу, так что у тебя возникает маленькая мечта приехать ещё раз.

- И у вас будет возможность ещё раз приехать, увидеть, даже поступить и стать студентом университета развития, региона развития, - уверена замминистра. - Приезжайте ещё на Дальний Восток, потому что это место, где нужно быть. Там, где есть развитие, там всегда интересно. Вы в этом вихре находитесь и впитываете в себя не только знания, но и эмоции, ощущения. И я уверена, что вот эти эмоции, которые вы получили от смены на Сахалине, запомнятся всем. Мечтайте, верьте в свои силы, помните, что Россия - страна больших, колоссальных возможностей, нужно их брать и использовать.