Воспитанники детского центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники социально-реабилитационного центра "Маячок" вновь присоединились к проекту "Сопричастность". Дети под руководством педагогов собрали посылки для участников специальной военной операции - изготовили марлевые повязки, подготовили рисунки и письма для бойцов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала воспитатель Алена Русяева, воспитанники и коллектив центра уже не первый раз принимают участие в проекте. Марлевые повязки очень востребованы в зоне СВО. Вместе с тем техника их изготовления совсем не сложная.

- У детей постарше есть опыт, они провели небольшой мастер-класс для младших, помогали им. С особой теплотой ребята откликаются на просьбу написать письма нашим защитникам, - отметила Алёна Валерьевна.

Активное участие в подготовке посылок принимает участие воспитанница центра Дарья Кургина.

- Выражаю огромную благодарность тем, кто защищает нашу Родину. Нашим солдатам важна поддержка - это помогает им оставаться сильными духом, чтобы вернулись домой с победой, - поделилась Дарья.

Напомним, проект "Сопричастность" инициирован губернатором Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения партии "Единая Россия", секретарем которого является Сергей Надсадин. Участие в проекте принимают общественные организации, учреждения образования, трудовые коллективы предприятий города и неравнодушные горожане.