Мэр Южно-Сахалинска принял участие в Международном форуме БРИКС+
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
V Международный форум БРИКС+ стартовал в Санкт-Петербурге 9 ноября. Южно-Сахалинск на деловой площадке вместе с главой муниципалитета представляют вице-мэры Виталий Данилов и Вячеслав Кожухов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие проходит в Северной столице с 2018 года. Главная тема V Международного муниципального форума БРИКС+ "На стыке прошлого и будущего: мировая трансформация". В этом году деловая площадка собрала делегатов из 63 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ. В программу БРИКС+ вошли порядка 120 мероприятий, среди которых экспертные сессии, деловые конференции и панельные дискуссии, мастер-классы, презентации инвестиционных проектов и круглые столы.
В работе сессии, посвященной роли государства и бизнеса в укреплении экономической стабильности, а также перспективам государственно-частного партнерства, в качестве спикера принял участие Сергей Надсадин. Организатором площадки выступил национальный центр ГЧП. На встречу были приглашены эксперты отрасли, руководители крупных компаний и инвестиционных структур. Напомним, Южно-Сахалинск в 2022 году стал лидером среди муниципальных образований страны по итогам рейтинга ГЧП.
Сергей Надсадин отметил значимость данного форума для муниципалитета и представил опыт Южно-Сахалинска по применению практик государственно-частного партнерства. Механизмы ГЧП и концессий активно внедряются в областном центре с 2020 года. Среди успешно реализуемых проектов - инвестиционная программа по модернизации инфраструктуры Южно-Сахалинска в сфере ЖКХ, которую проводит ООО "РВК-Сахалин". В северной части областного центра строительство инженерного и транспортного сектора для современного жилого микрорайона "Уюн" обеспечивает концессионер в сотрудничестве с ДОМ.РФ. Кроме того, в активной фазе возведение значимого для областного центра социального объекта - школы на 1260 мест, который реализуется совместно с ООО "ПроШкола".
- Благодаря комплексным усилиям объем инвестиций в рамках заключенных соглашений вырос в несколько раз. В областном центре создана нормативная основа для заключения и реализации инвестиционных проектов, применяется стратегическое и инфраструктурное планирование, ежегодно проходит Южно-Сахалинская бизнес-конференция, популяризирующая возможности государственно-частного партнерства. Мы уверены, что проводимая нами инвестиционная политика, а также ориентир на страны-партнеры, выявит инициативных предпринимателей в разных сферах деятельности и даст импульс реализации новых проектов, что будет способствовать созданию благоприятных условий для жителей и гостей Южно-Сахалинска, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Кроме того, в ходе своего выступления глава города представил перспективные инвестиционные проекты по строительству социальных объектов, созданию транспортной, дорожной, туристической инфраструктуры.
Для сопровождения инвестиционной деятельности в администрации города действует проектный офис. Систему его организации на круглом столе Института регионального и муниципального развития представил вице-мэр Вячеслав Кожухов. Формирование проектной культуры - важный элемент для успешной проектной деятельности и достижения качественных результатов. В муниципалитете выстроены системы мотивации, контроля и мониторинга проектов, разработаны нормативные акты, организовано обучение основам проектной деятельности сотрудников структурных подразделений администрации города.
Добавим, работа V Международного муниципального форума БРИКС+ завершится 10 ноября.
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