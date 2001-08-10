Валерий Лимаренко встретится с жителями Долинского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко посетит Долинский район с рабочей поездкой во вторник, 14 ноября. В 14:00 состоится встреча главы региона с жителями. На мероприятие, которое состоится в Долинской детской школе искусств, расположенной на улице Октябрьской, 2, приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 13:00 до 14:00, там же проведут прием руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации, военный комиссар Сахалинской области.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко в Долинский район, в том числе в одно из сёл, также посещение объектов ЖКХ и благоустройства, строительства и торговли.