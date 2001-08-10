Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня стартовала кампания по вывозу макулатуры из школ, детских садов, участвующих во Всероссийской акции "БумБатл", проходящей в поддержку национального проекта "Экология" под эгидой всероссийского движения "Экосистема", созданного в мае этого года по поручению Президента России. С самого утра компания АМ-Групп, выступающая партнером министерства ЖКХ Сахалинской области, начала маршрут по образовательным учреждениям для сбора картонных коробок, использованной бумаги, тетрадей, книг и других бумажных изделий, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Все сырье при загрузке в машину взвешивается, а участникам по итогу выдается документ о приеме макулатуры. Именно его загружают в личный кабинет участника акции "БумБатл".

- Если мы будем перерабатывать много мусора, то меньше станет свалок и природа будет чище. Очень жаль, что среди нас живут люди, кто выбрасывает мусор в лесу, в море, - поделилась ученица 23 школы Ольга Сомова.

- В мероприятии приняли участие 17 школ и детских садов. Благодарю всех активных ребят, их родителей и учителей за поддержку этой экологической инициативы. Участвуя в подобных акциях, собирая макулатуру, мы распространяем практики экологичного отношения к окружающей среде. Многие не задумываются, что всего одна тонна макулатуры спасает от вырубки, по разным данным, порядка 20 деревьев. Представьте, сколько леса спасет "БумБатл", - отметила директор департамента министерства ЖКХ Сахалинской области Виктория Огиенко.

К акции присоединились не только образовательные учреждения. Среди участников - компания "РВК-Сахалин", сотрудники которой собрали почти 800 кг макулатуры.

"БумБатл" - это не просто акция, но и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете. Победителей будут определять организаторы акции после взвешивания и сбора макулатуры. Информация будет загружена на федеральную платформу акции.

В акции Сахалинская область принимает участие второй год. В прошлый раз островитянам удалось собрать 14,5 тонн макулатуры, а участники "БумБатла" со всей страны собрали более 63 тыс. тонн макулатуры.

Напомним, что раздельный сбор отходов в рамках нацпроекта "Экология" внедрен по всему Сахалину. В ближайшее время к нему присоединятся и Курильские острова.