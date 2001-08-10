На Сахалине ветерану СВО помогли вернуть деньги и оформить документы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылся в Южно-Сахалинске 1 июня 2023 года. На сегодняшний день социальные координаторы фонда работают почти во всех районах Сахалинской области. В Томари эту должность заняла Юлия Рябогина. Она имеет опыт работы в сфере социальной защиты почти 20 лет и хорошо представляет, насколько важно выстроить грамотный диалог с обратившимся гражданином и подобрать индивидуальный подход к решению его проблемы, в том числе с привлечением административного ресурса муниципалитета и соответствующих министерств и ведомств.

"Работа социальных координаторов - это большая ответственность. Наш Президент Владимир Путин доверил нам заботу об участниках СВО, которые возвращаются домой после боевых действий, а также о членах семей погибших героев. Всем им требуется особое внимание и поддержка. Я благодарна судьбе за возможность помогать этой категории граждан, потому что они защищают нас и отстаивают интересы народа и Отечества ценою своих жизней, и это дорогого стоит. И я знаю это не понаслышке, мои родственники тоже принимают участие в спецоперации и спасают мирное население новых территорий", - пояснила Юлия Рябогина.

На кануне к ней за консультацией обратился демобилизованный участник спецоперации Иван Коротов. В октябре 2022 года томаринец добровольно принял решение стать участником СВО, в течении 10 месяцев выполнял военные задачи, в августе 2023 года был демобилизован по возрасту, так как ему исполнилось 59 лет, да и по состоянию здоровья Иван был не в лучшей форме. Социальным координатором было оказано содействие в оперативном сборе справок, дана консультация по мерам поддержки. В настоящее время Иваном подано заявление на получение удостоверения ветерана боевых действий. В процессе общения с социальным координатором оказалось, что травмы, полученные в ходе выполнения задач СВО дают о себе знать. Тогда Юлия помогла ему записаться на углубленное медицинское обследование. Так же при разговоре выяснилось, что Иван приехал из зоны СВО на Сахалин за свой счет и не знал о том, что ему должны компенсировать деньги за проезд. Социальный координатор уточнила данный вопрос у представителей войсковой части, информация о том, что билеты подлежат оплате, подтвердилась. Сотрудниками войсковой части Ивану был предоставлен перечень необходимых документов и контакты для обращения за компенсацией от министерства обороны Российской Федерации.

"Юлия, спасибо Вам огромное, за один приём вы решили столько моих вопросов" - поблагодарил Иван.

После получения удостоверения ветерана боевых действий Юлия поможет Ивану оформить положенные ему выплаты и льготы и продолжит оказывать томаринцу адресную помощь даже по бытовым вопросам.

Обратиться к социальному координатору фонда "Защитники Отечества" по Томаринскому городскому округу можно лично по адресу: г. Томари, ул. Садовая, д. 43 или по телефону: 8 (42-446) 2-71-09. График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 17-15, пятница с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.