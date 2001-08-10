В субботу в Южно-Сахалинске временно ограничат движение автотранспорта по улице Центральной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением инженерных работ 11 ноября с 9.00 будет ограничено движение по ул. Центральной в районе пересечения с ул. Саранской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы планируется завершить до конца дня. Объезд участка возможен по близлежащим проездам - здесь будут установлены соответствующие дорожные знаки.