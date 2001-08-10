Ориентироваться на местности, оказывать медицинскую помощь и работать в команде научат сахалинских школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские восьмиклассники присоединились к новой общеобразовательной программе "Школа будущих командиров". В течение недели учащиеся из муниципальных образований области будут учиться ориентироваться на местности, оказывать первую медицинскую помощь и работать в команде. Занятия организованы в рамках профильной смены лагеря "Юбилейный".

"Школа будущих командиров" реализуется в островном регионе с начала этого учебного года. Программа разработана в рамках проекта губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко "Создание военно-учебного центра" совместно с Сахалинским государственным университетом.

- Мы верим, что ребята, которые здесь обучаются, станут в своих школах командирами юнармейских отрядов, отрядов программы дополнительного образования "Основы начальной военной подготовки" и проявят свои лидерские качества во взрослой жизни, - отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

В профильной смене лагеря "Юбилейный" принимают участие 105 восьмиклассников - мальчиков и девочек. В программе предусмотрели сразу несколько направлений. В их числе, например, основы тактико-специальной подготовки, основы инженерной подготовки и радиационной, химической и биологической защиты, строевая подготовка и основы первой помощи.

- Мы даем детям именно основы, потому что за неделю тяжело усвоить большие объемы информации. Наши специалисты стараются поделиться всеми знаниями и опытом, чтобы ребята узнали как можно больше, - подчеркнула и.о. начальника лагеря "Юбилейный" Наталья Шкирянда.

Школьники разделены на 4 команды. С каждым работают инструкторы-практики. Это ветераны боевых действий, офицеры 68-го армейского корпуса, медицинские работники, специалисты военно-патриотических центров "Вымпел" и "Авангард".

"Школа будущих командиров" направлена на формирование навыков принятия решений, управленческих способностей, развитие лидерского потенциала и воспитание патриотизма.

- Я всегда мечтал быть путешественником, ходить в походы и узнавать новые места. Мне нравится дух приключений. Здорово, что здесь в лагере нас готовят к трудностям полевых условий. Никогда не знаешь, что именно тебе пригодится, когда ты находишься в лесу, - отметил один из школьников.

Помимо изучения и отработки практической части, в рамках проведения смены запланирован ряд мероприятий - встреча с ветеранами боевых действий, посещение исторического парка "Россия - моя история", просмотр тематических кинофильмов и конкурс патриотической песни.

12 ноября пройдет итоговая эстафета. В ней восьмиклассники продемонстрируют навыки и знания, которые приобрели за время проведения профильной смены. В спартакиаде предусмотрено прохождение полосы препятствий, оказание первой медицинской помощи.

После окончания профильной смены программа "Школа будущих командиров" получит продолжение. На базе школ восьмиклассники углубятся в теоретическую часть подготовки, изучать материалы ребята будут в формате онлайн - лекций.